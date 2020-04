Trump dijo que, si es necesario, extenderá el distanciamiento social más allá del 30 de abril

El gobierno estadounidense lanzó a mediados de marzo sus recomendaciones de distanciamiento social por un periodo inicial de 15 días, y luego las extendió por otros 30 días.

«Hasta que sintamos que es seguro, vamos a extenderlas», aseguró Trump en su rueda de prensa diaria sobre el estado de la pendemia en Estados Unidos, que es el país con mayor cantidad de casos positivos y muertes por la infección.

El Gobierno lanzó a mediados de marzo sus recomendaciones de distanciamiento social por un periodo inicial de 15 días, y luego las extendió por otros 30 días, hasta el 30 de abril.

Al anunciar esta posibilidad, Trump animó a los estados a iniciar planes de reapertura económica y social que, idealmente, no entren en conflicto con las medidas de distanciamiento social, según consignó la agencia EFE.

En las últimas cinco semanas, 26 millones de estadounidenses perdieron su trabajo, con lo que se superaron los índices de la gran depresión en torno al año 1930.

Trump, quien en un principio minimizó la pandemia de coronavirus, tildándola de «una gripecita» y postergó todo lo posible la adopción de medidas de resguardo social, durante la rueda de prensa de hoy reiteró sus críticas al gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp, uno de los pioneros en poner en marcha estos planes de reapertura económica.

A partir de mañana, en Georgia se abrirán negocios como salones de manicura, estudios de tatuajes y gimnasios, mientras que la próxima semana ya lo harán restaurantes o cines.

«Le dije, ‘tu tomas las decisiones’, le dije ‘no estás siguiendo los protocolos, pero te voy a dejar tomar tu decisión, pero quiero que la gente en Georgia esté segura, y no quiero que esto estalle porque estás decidiendo hacer algo que no está en los protocolos'», explicó Trump sobre una reciente conversación con Kemp.

«Si me preguntan -añadió- si estoy contento con esto, no estoy contento y no estoy contento con Brian Kemp».

Durante la rueda de prensa Trump también presentó un estudio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) que sugiere que el virus sobre superficies muere más rápido en ambientes calurosos y húmedos y bajo la luz del sol.

«Creo que mucha gente va a salir de repente, gente que no quería salir va a salir», dijo Trump, al considerar «muy interesantes» estos hallazgos.

