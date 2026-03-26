Trump da 10 días más y mantiene en suspenso ataques a instalaciones iraníes

El clima geopolítico volvió a tensarse este jueves, aunque con un giro inesperado. En medio de advertencias cruzadas y negociaciones en marcha, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió extender la pausa sobre posibles ataques contra instalaciones energéticas de Irán, en lo que aparece como una ventana clave para la diplomacia.

A través de su red social, Truth Social, el mandatario confirmó que la suspensión de operaciones militares se prolongará por diez días más, hasta el 6 de abril. La medida, según explicó, responde a un pedido del gobierno iraní y al avance de conversaciones “muy positivas”, pese a cuestionar versiones difundidas por medios y lo que definió como “fake news”.

El anuncio llegó luego del cierre de los mercados internacionales, en un momento en que la incertidumbre sobre un eventual conflicto impacta directamente en los precios de la energía y en la estabilidad global. La pausa vigente estaba a punto de expirar este viernes, pero la Casa Blanca optó por sostener la tregua.

En los días previos, Trump ya había adelantado su decisión de frenar temporalmente cualquier ofensiva militar. El lunes, también desde Truth Social, sostuvo que el “tono y carácter” de las negociaciones con Irán eran “profundos, detallados y constructivos”, lo que motivó una primera postergación de cinco días en los planes de ataque contra infraestructura energética iraní.

Sin embargo, el tono del mandatario no fue únicamente conciliador. En paralelo a la extensión de la pausa, Trump reiteró su advertencia: si las negociaciones no llegan a buen puerto, Estados Unidos podría responder con fuerza. “Desataré el infierno”, había afirmado días atrás, marcando el delicado equilibrio entre diplomacia y presión militar que atraviesa la actual estrategia estadounidense.

En este contexto, el enviado especial de Washington, Steve Witkoff, aportó otro dato clave durante una reunión de gabinete. Según reveló, Estados Unidos presentó a Irán una propuesta de 15 puntos con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz. Aunque evitó dar detalles sobre el contenido del plan, la iniciativa confirma que las conversaciones avanzan en un plano más estructurado.

Aun así, Trump buscó bajar expectativas sobre un desenlace inmediato. Este jueves aseguró que no está “desesperado” por cerrar un acuerdo, una frase que refuerza su postura negociadora desde una posición de fuerza.

Mientras tanto, el escenario internacional observa con cautela. Las negociaciones entre Washington y Teherán no solo involucran cuestiones militares, sino también el futuro de la seguridad energética global y el equilibrio político en Medio Oriente.