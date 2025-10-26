Triunfo contundente de La Libertad Avanza en Mendoza y fuerte polarización con el PJ

Los primeros indicios sobre los resultados de estas elecciones 2025 en Mendoza dejaron un resultado categórico: La Libertad Avanza (LLA) logró un triunfo amplio sobre la Fuerza Justicialista, con una diferencia que ronda los 20 puntos porcentuales. La jornada se convirtió en un nuevo capítulo de la polarización política, fenómeno que se profundiza tanto a nivel provincial como nacional.

Con estos números, el oficialismo libertario podría llegar a colocar cuatro de los cinco diputados nacionales, con Luis Petri a la cabeza.

En la vereda opuesta, el peronismo mendocino vuelve a quedar en segundo lugar, consolidando un voto opositor significativo pero aún lejos de disputar la primera posición.

La participación electoral se mantuvo dentro de los valores históricos de la provincia, en torno al 70%, y se destacó la competencia casi exclusiva entre dos grandes bloques, lo que redujo el margen de las terceras fuerzas. Los frentes minoritarios quedaron rezagados y sin proyección inmediata para disputar poder real en la Legislatura.

En términos políticos, el resultado ratifica el rumbo del Gobierno provincial y su alineación con la Casa Rosada, y al mismo tiempo deja al justicialismo frente al desafío de reconstruir una estrategia alternativa que vuelva a conectar con el electorado mendocino.

Los próximos días estarán marcados por el análisis fino de los datos por departamento, el reparto de bancas y los acuerdos dentro de cada bloque. Sin embargo, una conclusión ya parece definitiva: Mendoza votó continuidad y profundizó un escenario de dos fuerzas, con una libertad avanza consolidada y una oposición peronista que, aunque se mantiene de pie, no logra quebrar la tendencia.