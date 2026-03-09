Triunfazo histórico de Julián Santero en Viedma: le dio a BMW su primera victoria en el TC

Este domingo, Julián Santero hizo historia al darle a BMW su primera victoria en el Turismo Carretera. En el Autódromo Ciudad de Viedma, escenario de la segunda fecha del TC, el piloto mendocino completó un fin de semana perfecto, en el que a bordo de su coche de la marca alemana dominó de principio a fin las acciones.

Con esta victoria, Santero pudo sacarse la espina que le había dejado la primera fecha -disputada en El Calafate-, donde había ganado en pista pero luego fue descalificado tras una revisión técnica por valores antirreglamentarios en la compresión de su motor.

Tras el mal trago de El Calafate, el mendocino de 32 años arribó a Viedma con el objetivo de rápidamente dar vuelta la página y demostrar en pista por qué es uno de los grandes animadores de la categoría. Y vaya si lo hizo: en el circuito de la capital de Río Negro, Santero tuvo un fin de semana perfecto, donde se quedó con la pole position, ganó su serie clasificatoria y dominó la final sin sobresaltos, marcando además la vuelta más rápida de la carrera. Completaron el podio el uruguayo Mauricio Lambiris y Elio Craparo, ambos con Ford Mustang.

Además, cabe destacar que la victoria también quedó marcada en la historia del TC por otro motivo: fue la primera de la marca BMW en la categoría, que incorporó al modelo M4 como parte de la séptima marca participante desde esta temporada.

De la mano de Santero, BMW obtuvo su primer triunfo en el TC.

La competencia también dejó otros datos llamativos: 58 autos formaron parte de la final, la mayor cantidad en los últimos 15 años dentro de la categoría, lo que generó varias incidencias en pista.

Tras el triunfo, Santero sentenció que “este resultado fue más contundente que Calafate, y nos tomamos una especie de revancha. Así que estoy feliz por lo logrado hoy y por los mecánicos e ingenieros, que son los que trabajan en el taller y se lo merecen más que yo“.

En relación a su descalificación en la primera fecha y la forma de encarar la segunda carrera, el mendocino explicó que “la intención de este fin de semana era funcionar bien y ganar. Y pasar obviamente la revisión técnica para que no haya especulaciones de nada y para demostrar que lo que pasó en Calafate no fue gracias a ese error en el motor“.

Con este resultado, Santero, que ya se consagró campeón en 2024, escaló posiciones en el campeonato y ahora se ubica décimo con 47 puntos. El líder sigue siendo Jonatan Castellano, que suma 70 unidades con su Dodge Challenger, seguido de cerca por Lambiris, a 5,5 puntos.

La próxima cita del calendario del TC será a fines de marzo, cuando la categoría se presente en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén para disputar la tercera fecha del campeonato.