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Primera Nacional

Triunfazo a domicilio y sueño intacto para el Tomba que sueña con el primer ascenso

El Tomba goleó de visitante a Mitre de Santiago del Estero y llega a la última fecha del torneo con el sueño intacto de jugar la final.

Por la fecha 35 de la Primera Nacional, Godoy Cruz visitó en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione a Mitre de Santiago del Estero, obligado a ganar si quiere llegar a la última fecha con chances de meterse en la gran final por el primer ascenso.

El Expreso no regaló nada y tomó el control del partido desde el arranque, manejando la pelota en campo rival durante los primeros minutos para lastimar lo antes posible.

El premio llegó a los 13 minutos. Francisco Gerometta desbordó por la derecha, envió un centro preciso y encontró en el área a Martín Pino, quien con un derechazo anotó el 1 a 0.

Desde el gol del elenco mendocino, el rodaje del partido tuvo grandes ocasiones para ambos equipos, que no fueron bien definidas y dejó abierto el desenlace para la segunda parte.

Los segundos 45 minutos comenzaron con la misma intensidad con la que el equipo de Pablo de Muner arrancó el cotejo. Y así fue como logró rápido comenzar a sellar la historia.

A los 75 minutos, Godoy Cruz consiguió ampliar la ventaja. Tras un centro desde la izquierda, Esteban Burgos la bajó de cabeza y Martín Pino, con otro cabezazo, anotó su doblete.

Con el triunfo asegurado, el Tomba fue por más y a los 89 minutos pasó a golear, con un buen gol de Santiago Martínez tras un centro atrás de Martín Pino, que fue la gran figura del encuentro.

Así, el Tomba se quedó con la victoria y ahora irá por el pase a la final, recibiendo en la próxima fecha a Almirante Brown y atento a lo que pase en el partido de Ferro – debe perder puntos-, que visitará al ya descendido Acassuso.

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