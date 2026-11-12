“Tribu cantora”: Mendoza y San Juan compartirán un encuentro de coros infantiles

La música será el punto de encuentro entre niños de Mendoza y San Juan en una nueva propuesta cultural que busca promover el intercambio artístico entre ambas provincias. Bajo el nombre “Tribu cantora”, la Subsecretaría de Cultura invita a disfrutar de un concierto compartido entre el Coro de Niños de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y el Coro de Niños Preparatorio de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

La presentación se realizará el sábado 14 de noviembre, a las 18.30, en la Sala Elina Alba, ubicada en Gutiérrez 204 de la Ciudad de Mendoza. La actividad tendrá entrada libre y gratuita.

Foto: cortesía Prensa Cultura Mendoza

Durante el encuentro, el público podrá disfrutar de un repertorio especialmente preparado para voces infantiles, que incluirá obras originales, canciones argentinas y composiciones de distintas partes del mundo.

El Coro de Niños de la UNCuyo estará bajo la dirección de Ángela Burgoa, con Graciana Raimondo en la subdirección. Por su parte, la agrupación preparatoria de la UNSJ tendrá como director a Jorge Fuentes y como codirectora a Luciana Escudero.

Por un lado, el coro mendocino fue creado en 1974 por el maestro Marcelo Coltro y, desde 2001, está dirigido por la profesora Ángela Burgoa Owen. Actualmente, forma parte del organismo artístico y formativo dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria.

Por otro lado, el Coro de Niños Preparatorio de la Universidad Nacional de San Juan nació en 1990, bajo la dirección de la profesora Ana María Oro. Desde 2016, está a cargo de Jorge Fuentes, junto a Luciana Escudero en la codirección, Fernando Lazari en la preparación vocal y Mariana Pechuan como pianista acompañante.