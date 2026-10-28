Tres recolectores de basura fueron hospitalizados tras una intoxicación en Mendoza

Tres trabajadores del servicio de recolección de residuos debieron ser trasladados a un hospital este miércoles tras sufrir una intoxicación mientras realizaban sus tareas en el departamento de Las Heras. El episodio ocurrió en las inmediaciones de las calles Azcuénaga y Sucre y motivó un operativo de emergencia para asistir al personal afectado.

Entre los trabajadores afectados se encontraban un chofer y otros dos operarios, quienes recibieron asistencia médica. En el lugar intervinieron efectivos policiales, profesionales sanitarios y Bomberos, aunque hasta el momento no se logró determinar qué provocó la intoxicación.

Imagen ilustrativa.

Desde la Municipalidad de Las Heras informaron que el servicio está a cargo de una empresa tercerizada y señalaron que la firma activó de inmediato sus protocolos de seguridad. Además, indicaron que el municipio se encuentra recabando información para esclarecer lo ocurrido y determinar los pasos a seguir.

En cuanto al posible origen del incidente, fuentes consultadas señalaron que una de las hipótesis apunta a una eventual fuga de gas proveniente de una propiedad de la zona. Mientras avanza la investigación, el área de Ambiente de la comuna mantiene contacto con la empresa responsable y sigue la evolución de los trabajadores afectados.