Tres personas fueron detenidas por portación de un arma en San Carlos

Durante la madrugada del jueves, pasadas las 4, personal de la Policía de Mendoza estaba realizando un control policial en el distrito de Chilecito, departamento de San Carlos. Lugar donde lograron detener a tres personas por portación de un arma de fuego.

Según informaron, el personal estaba llevando a cabo un control de rutina, cuando vieron que una camioneta Volkswagen Amarok hizo caso omiso al mismo. Ante esta situación, los efectivos comenzaron una persecución por el distrito.

Momentos más tarde, en medio de la fuga ingresaron a una finca y la camioneta terminó cayendo a un canal de agua, donde los efectivos procedieron a retenerlos y controlarlos. Situación en la que constataron que eran tres sujetos de 57, 32 y 16 años que estaban alcoholizados y llevaban una pistola calibre 380.

Ante esto, los dos mayores fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.