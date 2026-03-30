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Tres personas fueron detenidas con más de 100 gramos de marihuana en Tupungato

Las cámaras de vigilancia permitieron el secuestro de una importante cantidad de marihuana en el departamento

El domingo por la noche, personal de la Unidad Especial de Patrullaje fue alertado por el centro de monitoreo de Tupungato sobre una acción sospechosa sobre las calles Secundino Gomez y Mathons. Situación que derivó en el secuestro de drogas.

Según informaron, analistas de cámaras dieron la alerta sobre una posible situación con estupefacientes en la dicha ubicación, ante esto efectivos de la Policía se trasladaron al lugar y entrevistaron a tres sujetos presentes allí.

Momento en el que personal de monitoreo les da aviso de quien era la persona que debían requisar, tratándose de una mujer a la que le encontraron 100 gramos de marihuana compactada, cinco cigarrillos de la misma sustancia, un picador, una bolsa con hojas de cosa y una bolsita con pasta negra.

Ante esto las tres personas fueron detenidas y el material quedó a disposición del Personal de Lucha contra el Narcotráfico.

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