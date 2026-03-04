Search
Tres importantes figuras políticas nacionales llegarán a Mendoza para vivir Vendimia

El Gobierno comienza a sumar invitados especiales y quedará esperar si alguien más del oficialismo nacional decide viajar

Durante este fin de semana, la provincia de Mendoza va a vivir la 90° edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia; escenario donde entre turistas y visitantes aparecerán tres importantes funcionarios de la política nacional.

Si bien, desde el Poder Ejecutivo de Mendoza contaron que se realizaron las invitaciones pertinentes a todos los ministros y algunos gobernadores, por el momento solo tres han confirmado que viajarán para vivir esta nueva edición.

Se trata del ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli. Siendo Caputo el primero que arribará, pues viajará este jueves para estar en el 7° Foro de Inversiones & Negocios; aunque se desconoce si se quedará hasta la Fiesta.

También comenzó a sonar el nombre de la vicepresidente Victoria Villarruel, pero hasta el momento el Gobierno no tienen confirmada su visita.

MendozapolíticosfuncionariosFiesta de la Vendimia

