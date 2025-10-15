Tres grandes del arte mendocino se reencuentran en el MMAMM

Este jueves, a las 20, el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) abrirá sus puertas para una noche especial que reunirá a tres grandes referentes del arte local: Sara Rosales, Antonio Sarelli y Tite Barbuzza. A ellos se sumará el diseñador textil Mariano D’Ulivo, con una propuesta contemporánea cargada de color y simbolismo. La entrada será libre y gratuita.

Cada muestra propone un recorrido por distintas miradas, técnicas y generaciones, unidas por el mismo espíritu creativo y la pasión por el arte mendocino.

En la sala Oeste, Sara Rosales presenta “La luz en el prisma”, una selección de retratos femeninos que resumen más de seis décadas de trayectoria. La artista, reconocida también por su labor como gestora cultural y fundadora de la Galería Huentala, ofrece obras que reflejan sensibilidad, introspección y una profunda conexión con el alma femenina.

En el mismo espacio se exhibe “La Gesta”, de Antonio Sarelli, un recorrido por su vasta carrera artística. La muestra aborda temas vinculados a la memoria y al compromiso social, con piezas que revelan la fuerza expresiva de uno de los nombres más influyentes del arte mendocino contemporáneo.

Por su parte, en la sala Este, se presenta “Imágenes sónicas. Diseño para la música”, de Tite Barbuzza, bajo la curaduría de Víctor Boldrini. La exposición recupera su destacado trabajo en la fotografía y el diseño gráfico ligados al rock argentino de los años 80 y 90, con colaboraciones junto a Soda Stereo, GIT, Enanitos Verdes y Andrés Calamaro, entre otros.

Finalmente, en la sala Norte, Mariano D’Ulivo exhibe “De Barbies, faunos y otras fantasías domésticas”, una serie de bordados que combinan color, memoria y teatralidad. Su obra, de estética vibrante y lúdica, explora temas vinculados a la identidad, la performance y lo cotidiano.

Las muestras podrán visitarse de miércoles a viernes, de 10 a 19, y los sábados, domingos y feriados, de 16 a 20.