Tres diputados dejaron Unión por la Patria y La Libertad Avanza se convertirá en primera minoría en Diputados

Luego de varias idas y vueltas, y de muchas negociaciones, La Libertad Avanza (LLA) logró este martes sobrepasar a Unión por la Patria (UxP) en la cantidad de diputados nacionales, por lo que después de que el miércoles a las 13 juren los 127 legisladores electos, el oficialismo se convertirá en la primera minoría.

Esta nueva posición le permitirá a LLA reelegir a Martín Menem como presidente de la Cámara. Además, también podrá designar al vicepresidente primero, posición que hasta ahora estaba en manos de Cecilia Moreau (UxP), quien pasará a ser vicepresidenta segunda.

Al ser la nueva minoría, el oficialismo contará con más peso en cada una de las comisiones, lo que le permitirá tener mayor peso político que en lo que lleva de gestión Javier Milei.

Cabe destacar que la nueva composición de la Cámara derivará en una fuerte polarización dentro de cada una de las comisiones.

Las esperanzas de UxP de mantener su posición se disiparon este martes cuando Raúl Jalil -gobernador de Catamarca- hizo efectiva la salida del bloque de tres diputados nacionales de su provincia, quienes conformarán una nueva fuerza (Elijo Catamarca).