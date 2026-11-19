Fernanda, Johana y David buscaron sus orígenes por separado, sin saber lo que el destino les depararía. Las tres búsquedas terminaron conectándose en Mendoza, donde un análisis genético permitió confirmar que compartían un vínculo biológico y concretar el encuentro entre ellos.

El proceso comenzó en enero de 2025, cuando Fernanda se incorporó de manera virtual al Programa Provincial de Búsqueda de Orígenes. En ese momento vivía en Buenos Aires. Meses después, David se acercó al organismo con la intención de encontrar a sus hermanos y, más tarde, Johana inició su propia búsqueda para conocer a su familia biológica.

A partir de esas consultas, los equipos provinciales reunieron la información disponible en distintos registros y avanzaron con los estudios genéticos que permitieron establecer el parentesco.

Cómo descubrieron que eran hermanos

Para reconstruir la historia familiar, los organismos intervinientes trabajaron con documentación del Registro Provincial de Adopción y del Registro Civil, además de las muestras genéticas del Banco Provincial de Huellas.

La información se encontraba distribuida entre distintas dependencias y fue necesario cruzar los datos para avanzar con la búsqueda. El análisis de las muestras disponibles en el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas arrojó un resultado positivo que permitió confirmar el vínculo biológico entre Fernanda, Johana y David.

Miguel Marino, integrante de ese registro, explicó que el organismo cuenta con un área destinada a casos humanitarios y búsquedas de identidad, además de su función vinculada con la investigación criminal.

“Gracias a la articulación entre el Programa y el Registro de Adopción pudimos reunir la información necesaria para vincular genéticamente a estos tres hermanos“, señaló.

Por su parte, Guadalupe Álvarez, abogada del Registro Provincial de Adopción, destacó el acompañamiento durante el proceso y la importancia de las herramientas disponibles para quienes buscan conocer sus orígenes. También señaló que el trabajo sostenido durante más de un año permitió concretar el reencuentro.

La directora de Derechos Humanos, Natalia Ibis, vinculó el resultado con el marco establecido por la Ley 9182, que creó el Programa de Identidad Biológica en Mendoza. Además, remarcó la importancia de la coordinación entre los organismos para garantizar el acceso al derecho a la identidad.

Cómo iniciar una búsqueda de identidad en Mendoza

El Programa de Identidad Biológica fue creado por la Ley 9182 y está destinado a personas nacidas en Mendoza que buscan reconstruir su historia de origen. La iniciativa ofrece acompañamiento institucional y herramientas para avanzar en la búsqueda de información sobre la familia biológica.

Desde la Dirección de Derechos Humanos convocan a quienes tengan dudas sobre su origen a acercarse al programa para iniciar el proceso.