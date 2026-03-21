Tras varias idas y vueltas, AFA confirmó dos amistosos para la Selección: Mauritania y Zambia

Que finalísima, que un partido, que ninguno… Tras varias idas y vueltas (insólitas), finalmente se confirmó que la Selección argentina jugará dos amistosos en la próxima doble fecha FIFA de marzo.

Este viernes, y ya sin margen de maniobra, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que el seleccionado que comanda Lionel Scaloni enfrentará a Mauritania el viernes 27 de marzo, y a Zambia cuatro días despúes.

Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, Scaloni esperaba con ansias esta ventana de partidos para terminar de pulir detalles y observar jugadores antes de tener que dar la lista definitiva para la competencia más importante de selecciones. Para ello, tenía la intención de enfrentar a rivales de cierto fuste para sacar conclusiones.

Sin embargo, con el correr de los días la situación se complicó y hasta se puso en duda que Argentina juegue algún partido. El calendario que en principio estaba marcado por la Finalíssima ante España comenzó a desmoronarse cuando dicho encuentro fue cancelado por la imposibilidad de que AFA y los europeos se pongan de acuerdo en las condiciones en las que se disputaría el evento tras el cambio de sede forzado por los conflictos en Medio Oriente (NdR: se iba a jugar en Qatar).

Con el tiempo en contra, AFA intentó cerrar otros amistosos, pero la proximidad de la fecha atentó contra todos los intentos… o al menos eso parecía hasta este viernes.

En principio se buscó jugar con Guatemala, pero una reglamentación de FIFA impide que un seleccionado juegue en una misma ventana partidos en distintos continentes, y los centroamericanos ya tenían otro compromiso que bloqueó el encuentro con Argentina.

Ante esta incertidumbre, la Casa Madre del fútbol argentino anunció a última hora los amistosos con Mauritania y Zambia -ambos en La Bombonera-.

De acuerdo a lo comunicado por AFA en sus redes sociales, el partido ante Mauritania será el próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera, a partir de las 20:15 horas.

#FechaFIFA La Selección Argentina jugará un amistoso ante Mauritania el próximo viernes 27 de marzo, desde las 20.15, en La Bombonera.



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Horas después, también en redes sociales, la entidad presidida por Chiqui Tapia anunció el segundo amistoso: el rival sería Zambia, con quien Argentina se medirá el martes 31 de marzo a las 20:15, también en La Bombonera.