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Tras una “mini ola de calor”, se viene un marcado descenso de temperatura en el Valle de Uco

La región tendrá varias jornadas con temperaturas que rondarán los 34 grados y un nuevo repunte térmico hacia el viernes.

El Valle de Uco atraviesa una seguidilla de jornadas calurosas, con temperaturas propias de períodos más avanzados de la primavera. Para este miércoles 11 de noviembre se vive una máxima cercana a los 32°C, mientras que el jueves el termómetro podría alcanzar los 34°C, con cielo mayormente despejado y vientos del sector norte.

El calor continuará durante el viernes 13, cuando se prevén máximas de entre 34°C y 35°C. Sin embargo, hacia la noche podrían desarrollarse tormentas aisladas e inestabilidad, condiciones que anticipan un cambio en el panorama meteorológico de la región.

sol
Se espera una jornada soleada en Mendoza.

El alivio comenzaría a sentirse el sábado 14, con un descenso de las temperaturas y máximas que rondarían los 26°C a 29°C. Además, se esperan lluvias y tormentas en distintos momentos de la jornada, por lo que las condiciones podrían mantenerse inestables durante buena parte del día.

Para el domingo 15, el pronóstico anticipa temperaturas todavía más moderadas, con máximas cercanas a los 23°C o 26°C y posibilidad de nuevas precipitaciones. De esta manera, el episodio de calor tendría su punto de quiebre durante el fin de semana, cuando el ingreso de aire más fresco pondría fin a las tardes de temperaturas superiores a los 30 grados.

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