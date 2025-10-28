Search
Tras una jornada invernal: cómo estará el tiempo este martes en Mendoza

Llega el primer día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 15 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 5 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por posibles tormentas.

Cómo continuará el tiempo

El miércoles la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 21 grados a lo largo de un día mayormente soleado

Para el jueves el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 25 grados en una jornada mayormente soleada.

climapronósticoMendoza

