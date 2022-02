El ex legislador provincial y dirigente del PD murió a los 69 años, era hermano del exintendente y Diputado Provincial Jorge Difonso.

Este martes por la mañana se conoció el fallecimiento del dirigente político Eduardo Difonso. Según trascendió, sufrió una descompensación en el aeropuerto, cuando regresa de Chile.

Eduardo Difonso fue senador provincial entre 1994 y 2001 y quiso ser candidato a gobernador en 2011 pero perdió la batalla con Luis Rosales. Dos años después compitió en las PASO contra el propio Rosales y Carlos Aguinaga en una especie de acuerdo entre el PD y el PRO que duró poco. Fue ese mismo año en que Difonso terminó rompiendo con el aliado, al igual que haría más adelante con el PD.

«Hace unos minutos me acaban de avisar que ha muerto un amigo. Un amigo que tuvo una entereza y una valentía que pocas veces he visto para afrontar una enfermedad. Siempre alegre, ocurrente y reflexivo. De una capacidad de análisis envidiable. Afrontó durante su carrera política con coraje muchas situaciones. Es difícil pensar en no poder volver a tener la oportunidad de charlar con él, se van a extrañar los habituales encuentros los martes o los jueves, cuando el terminaba con sus diálisis, o los cafés aquellas tardes en la peatonal. Se va un amigo de más de treinta años. Por suerte tres martes atrás nos juntamos a hablar de la vida, y por supuesto de nuestra querida provincia de Mendoza. Y nos sacamos esta última foto, como siempre con una sonrisa.Hasta siempre querido Eduardo Difonso!» escribía en redes José María Videla Saenz