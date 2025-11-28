Search
patricia bullrich victoria villarruuel
Tensión en LLA

Tras un tenso momento en el Senado, Bullrich explica qué pasó con Victoria Villarruel

La ministra y senadora electa aclaró el episodio con Villarruel y sostuvo que su espacio se ocupará de reunir los votos para las leyes que impulse el oficialismo.

La ministra de Seguridad y senadora electa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, aclaró este viernes su cruce con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, durante la sesión en la que juraron los legisladores electos. Bullrich aseguró que entre ambas existe una relación “institucional” y que el episodio se dio en un contexto formal dentro del recinto.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Bullrich sostuvo que su fuerza política será la encargada de “juntar los votos que hay que juntar para votar las leyes”, dejando en claro que su rol legislativo seguirá vinculado a la estrategia parlamentaria del oficialismo. Además, afirmó que “todo transcurrió en orden” y que su vínculo con Villarruel es el que corresponde entre funcionarias que comparten un mismo espacio político.

La ministra señaló, sin embargo, que “hay temas que hay que discutir”, al recordar que Villarruel fue electa por LLA y que, a su entender, debería existir “una relación distinta”, similar a la que mantiene el oficialismo con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El cruce entre Bullrich y Villarruel ocurrió sobre el final de la sesión especial. Según explicó la propia Bullrich a la prensa parlamentaria, incluido el equipo de Noticias Argentinas, el reclamo estuvo vinculado a la cantidad de familiares autorizados a ingresar al hemiciclo para acompañar a los senadores durante la jura. El episodio quedó registrado en un video difundido por la periodista Verónica Benaim en la red social X, en el que se escucha a Bullrich pedir “igualdad ante la ley”.

A pesar del momento de tensión, Bullrich remarcó que la relación con Villarruel seguirá siendo “institucional” y que el oficialismo continuará concentrado en alcanzar los consensos legislativos necesarios para avanzar con su paquete de leyes.

Victoria VillarruelPatricia Bullrich

