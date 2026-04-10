Tras un aumento de más del 120% en lo que va del año, esto cobran los funcionarios del Gobierno

El Gobierno nacional avanzó con una actualización en los salarios de ministros, secretarios y subsecretarios luego de que el presidente Javier Milei levantara el congelamiento vigente desde el inicio de su gestión. Los aumentos acumulados superan el 120% en lo que va del año y modifican de forma significativa la estructura salarial del Ejecutivo.

La medida quedó oficializada a través de un decreto publicado a comienzos de 2026 (en pleno receso de verano), tras un período en el que los sueldos permanecieron sin cambios como señal de austeridad. Desde el Gobierno argumentaron que la actualización responde a la pérdida del poder adquisitivo y a la dificultad para retener profesionales (ante la brecha con el sector privado), lo que complicaba la conformación de equipos técnicos.

En términos concretos, los salarios registraron una suba cercana al 98,9% en enero (comparado con el mismo mes del año anterior) y alcanzarán un incremento del 123% hacia mayo (según estimaciones difundidas públicamente). Los ajustes siguen la paritaria estatal definida para la administración pública nacional (aunque desde el oficialismo aseguran que aún quedan por debajo de la inflación acumulada).

Con la actualización, los haberes brutos quedaron en niveles significativamente más altos: los ministros pasaron de poco más de 3,5 millones a más de 8 millones de pesos, mientras que secretarios y subsecretarios también registraron incrementos proporcionales (con cifras que superan los 7 millones y 6,6 millones respectivamente hacia mayo). Sin embargo, los sueldos del Presidente y la Vicepresidenta no fueron modificados (y se mantienen en torno a los 4 millones y 3,7 millones de pesos).

El aumento reaviva la discusión sobre los ingresos en la Argentina, donde el salario mínimo se ubica por debajo de los 400 mil pesos y el promedio de ingresos ronda el millón mensual (según datos del INDEC). La comparación deja en evidencia la brecha entre los salarios del sector público jerárquico y el resto de los trabajadores (en un contexto económico todavía tensionado).