Tras su aplastante triunfo, Luis Petri aseguró que “Mendoza es la cuna de la Libertad”

Este domingo, luego del aplastante triunfo del oficialismo en Mendoza en las elecciones legislativas de medio término, en el búnker de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza todo era algarabía. Es que los primeros datos oficiales marcaron una victoria por más de 28 puntos, lo que le otorgó a la alianza entre el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente Javier Milei cuatro bancas en la Cámara de Diputados de la Nación contra sólo una del peronismo.

Tras los contundentes números, quien se llevó todos los flashes fue el hasta ahora Ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, quien encabezó la lista y se convertirá en diputado nacional, lo que marcará su regreso al Congreso. Una vez que el presidente Javier Milei terminó su discurso en el búnker de la Libertad Avanza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ahora diputado nacional por Mendoza salió a escena: “Mendoza por su historia es la cuna de la libertad. Obtuvimos el triunfo más importante a nivel nacional“, celebró. Además, destacó la figura del Mandatario nacional al asegurar que “este triunfo tiene nombre y apellido: Javier Gerardo Milei“

Según Petri, el resultado obtenido en Mendoza fue “el triunfo más importante de las elecciones de medio término de la provincia de Mendoza desde la recuperación de la democracia“, por lo que agradeció “el voto de confianza de más de 500.000 mendocinos que hoy se levantaron temprano o fueron a votar a la tarde y eligieron a La Libertad Avanza – Cambia Mendoza“.

¡GRACIAS! 💜 MENDOZA ES LA CAPITAL NACIONAL DE LA LIBERTAD



Gracias por creer, por no aflojar, por poner el corazón en cada paso. Gracias a cada mendocino que defendió la libertad con coraje, que cuidó el voto y que se animó a soñar con una Argentina distinta. Hoy hicimos… pic.twitter.com/YCofp09wiE — Luis Petri (@luispetri) October 27, 2025

Durante su discurso, Petri destacó la figura de Alfredo Cornejo -al que catalogó de “gobernador enorme“-, de quien aseguró que “entendió que no había que hundir la provincia como otros gobernadores que hicieron un acuerdo que ha fracasado“. Además, en consonancia con lo expresado por Javier Milei en su discurso en el búnker libertario en la Ciudad de Buenos Aires, resaltó que el oficialismo deberá “hablar con todos esos buenos gobernadores que probablemente quedaron afuera de este acuerdo electoral“.

Además, Petri también se hizo un espacio en su discurso para agradecer el apoyo de los intendentes “que hicieron grandes elecciones y eso habla de gestiones exitosas. Ustedes son artífices de este éxito“.

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo, uno de los grandes ganadores de la jornada, sacó pecho al asegurar que “el radicalismo está haciendo historia“, y sostuvo que “La Libertad Avanza está perfectamente representada con Facundo (Correa Llano)“. Al referirse al desempeño de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, el mandatario provincial enfatizó que la alianza se impuso “en 16 de 18 departamentos de la provincia“, y sentenció: “Mendoza es la cuna del trabajo, que es la antítesis del populismo“.

Tal fue la magnitud del triunfo de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, que incluso hasta algunos se mostraron sorprendidos. Ese fue el caso del senador provincial Martín Kerchner, quien reconoció que “ganamos por números que no esperábamos, y en lugares que no esperábamos“.

Ya en la antesala de que se conozcan los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre, y ante la tendencia favorable que mostraba el boca de urna, Griselda Petri había dicho que el bloque hizo una buena elección y aseguró que fue una decisión correcta que vayan en alianza el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente Javier Milei. “Hay un fuerte apoyo de Mendoza al presidente Javier Milei y a su candidato, Luis Petri“, dijo y sentenció: “Creo que Mendoza se va a imponer a nivel nacional como la capital nacional de la Libertad“.

Otra de las voces destacada fue la de la vicegobernadora Hebe Casado, quien destacó performance del oficialismo en toda la provincia, “incluso en San Rafael, donde Emir Félix era el candidato a diputado nacional“. Además, expresó que se encontraba feliz “por el acompañamiento de los mendocinos, que una vez más marcan el rumbo de la Argentina y lo que se debe hacer“.

Por su parte, Facundo Correa Llano aseguró que “la Argentina votó este cambio de rumbo que veníamos llevando adelante. Es un apoyo al presidente Javier Milei“. Además, destacó la importancia de incrementar la representación en la Cámara de Diputados de a Nación para respaldar las iniciativas del mandatario nacional.