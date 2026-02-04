Search
Tras ser encontrado culpable, cuántos años de pena podría recibir el ex juez Walter Bento

El ex juez fue condenado por múltiples casos de corrupción y ahora deberán definir cuanto tiempo pasará en prisión

Durante la jornada del martes se dio un fallo judicial histórico en Mendoza, y es que el ex juez federal Walter Bento fue declarado culpable de corrupción y lavado de activos. El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza determinó que este hombre fue el jefe de una organización criminal, la cual, según informaron desde MDZ, cobraba coimas a cambio de beneficios judiciales para personas afectadas por delitos federales. Dinero que ingresaba a un plan familiar de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Pese a esta condena, aún no se ha definido cuál será la pena que recibirá. Ya que este miércoles se llevará a cabo la audiencia en la que se va a determinar la cantidad de años de prisión que deberá cumplir Walter Bento y sus cómplices, un grupo compuesto por 16 personas más.

En específico, Bento recibió la condena por ser responsable de los delitos de asociación ilícita, cohecho, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica y ocultamiento e inutilización de un objeto destinado a servir como prueba.

Penas para cada delito que son muy distintas, pero que en la acumulación no serían menores a los 5 años de prisión efectiva y podrían llegar hasta a los 50 años de cárcel como máximo por acumulación de delitos, según el Artículo 55 del Código Penal de la Nación.

Posibles penas:

  • Asociación ilícita: 5 a 10 años de cárcel.
  • Cohecho: 4 a 12 años de cárcel.
  • Enriquecimiento ilícito: 2 a 6 años de cárcel.
  • Lavado de activos: 4 años y medio a 13 años de cárcel.
  • Falsedad ideológica: 1 a 6 años de cárcel.
  • Ocultamiento de prueba: 1 mes a 4 años de cárcel.

