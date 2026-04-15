Tras ser denunciado por violencia de género y abuso sexual, Marcelo D’Agostino le hizo un llamativo pedido a la Justicia

El escándalo en torno a Marcelo D’Agostino sigue sumando páginas a su historia. Este martes se conoció que el el exsubsecretario de Justicia solicitó formalmente mantener la libertad en la causa en su contra por presuntos delitos de violencia de género y abuso sexual, denunciados por su expareja. De acuerdo al expediente, los hechos habrían ocurrido entre 2021 y 2024.

En medio de tanto revuelo que genera el caso, una de las cosas que más llaman la atención es que el pedido se efectuó sin que D’Agostino haya sido imputado formalmente.

El planteo fue presentado por sus abogados defensores, Eduardo De Oro y Daniel Sosa Arditi, quienes argumentaron que la legislación vigente establece que el proceso debe transitarse en libertad, salvo que exista riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

En ese marco, la defensa sostuvo que no se configuran esas condiciones y señaló que el exfuncionario renunció a su cargo para someterse al proceso judicial, por lo que no correspondería una medida de detención.

Además, D’Agostino planteó una posible inconstitucionalidad en la aplicación de ciertos artículos del Código Procesal Penal, en relación con modificaciones introducidas durante su gestión.

Cabe destacar que el exfuncionario insistió en su inocencia y atribuyó el origen de la causa a un conflicto personal con la denunciante. Según indicaron sus abogados, D’Agostino tiene intención de declarar en la causa y puso a disposición su teléfono celular para la realización de pericias. Asimismo, la defensa ofreció pruebas, entre ellas conversaciones mantenidas con la denunciante a través de WhatsApp.

La causa es investigada por la fiscal Valeria Bottini, quien deberá analizar los planteos presentados y definir los próximos pasos del proceso.

Las contradicciones de D’Agostino

Si el pedido de no evitar la prisión preventiva antes de haber sido formalmente imputado era -cuanto menos- llamativo, los argumentos lo son todavía más.

En ese sentido, la defensa planteó la posible inconstitucionalidad del artículo 293 del Código Procesal Penal, que regula la prisión preventiva. Lo curioso es que dicho artículo forma parte de la reforma impulsada por el propio D’Agostino durante su gestión, allá por el año 2016.

El planteo sostiene que la aplicación de ese artículo resulta contradictoria con el principio general de que las personas deben transitar el proceso en libertad, ya que permitiría dictar detenciones en función de la gravedad del delito sin evaluar de manera concreta el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.

El cuestionamiento de D’Agostino se sitúa en las antípodas de lo que él mismo pregonaba y defendía “a capa y espada” cuando formaba parte del Gobierno. Durante su ejercicio de funciones, se mostraba alineado a la postura del Ejecutivo provincial, que pedía endurecimiento en los criterios de detención. Ahora, que él está “del otro lado del mostrador”, sus convicciones al respecto parecen haberse esfumado por completo.

De momento el ahora exfuncionario no ha sido imputado, situación que podría cambiar en las próximas horas. Habrá que ver, llegado el caso y si es que la causa avanza, qué postura adoptará la Justicia con respecto al planteo de la defensa de D’Agostino.