Tras Semana Santa: cuándo llega el próximo fin de semana largo en 2026

Con el cierre de Semana Santa, que en 2026 dejó un fin de semana largo de cuatro días, vuelve la pregunta de siempre: ¿Cuándo es el próximo feriado para cortar la rutina?

El descanso de abril se extendió del jueves 2 al domingo 5, gracias a la coincidencia entre el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y el Viernes Santo, ambos feriados inamovibles.

Pero una vez que pasan esos días, el calendario sigue y no hay que esperar tanto como parece. El próximo fin de semana largo llegará menos de un mes después: será el viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, que cae justo antes del fin de semana.

Ese feriado genera un descanso de tres días consecutivos (viernes, sábado y domingo), ideal para una escapada corta o simplemente para cortar con la rutina laboral.

Más adelante, mayo también trae otra oportunidad: el lunes 25, por el Día de la Revolución de Mayo, que arma otro fin de semana largo.

En total, el calendario 2026 ofrece varios fines de semana extendidos a lo largo del año, muchos de ellos pensados para fomentar el turismo interno y permitir pequeños descansos en distintos momentos.