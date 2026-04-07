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DESCANSO

Tras Semana Santa: cuándo llega el próximo fin de semana largo en 2026

Después del descanso de abril, muchos ya miran el calendario para saber cuándo volver a tener unos días extra de pausa.

Con el cierre de Semana Santa, que en 2026 dejó un fin de semana largo de cuatro días, vuelve la pregunta de siempre: ¿Cuándo es el próximo feriado para cortar la rutina?

El descanso de abril se extendió del jueves 2 al domingo 5, gracias a la coincidencia entre el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y el Viernes Santo, ambos feriados inamovibles.

Pero una vez que pasan esos días, el calendario sigue y no hay que esperar tanto como parece. El próximo fin de semana largo llegará menos de un mes después: será el viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, que cae justo antes del fin de semana.

Ese feriado genera un descanso de tres días consecutivos (viernes, sábado y domingo), ideal para una escapada corta o simplemente para cortar con la rutina laboral.

Más adelante, mayo también trae otra oportunidad: el lunes 25, por el Día de la Revolución de Mayo, que arma otro fin de semana largo.

En total, el calendario 2026 ofrece varios fines de semana extendidos a lo largo del año, muchos de ellos pensados para fomentar el turismo interno y permitir pequeños descansos en distintos momentos.

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