Tras recibir la condena, citan a Janina Ortiz para que se defienda en la Legislatura

La comisión de Derechos y Garantías, que preside Julio Villafañe (PJ), aprobó por unanimidad convocar a Janina Ortiz para el próximo lunes, 2 de noviembre, a las 10, a fin de que ejerza su derecho a defensa.

Cabe recordar que el proceso que lleva adelante la Cámara de Diputados es aparte del proceso judicial.

Ortiz está suspendida en su banca y tras la sentencia de la justicia que fue remitida a este cuerpo legislativo, corresponde invitarla a los efectos de que realice los planteos que considere necesarios. “No es una citación judicial, tenemos un proceso suspendido que tras la sentencia, ahora se reactiva”, indicaron.

Janina Ortiz fue suspendida de su banca el 27 de marzo de 2024, por el voto mayoritario de la Cámara de Diputados.

La decisión se adoptó en los términos del artículo 91 de la Constitución de Mendoza, que dispone que “cada Cámara hará su reglamento y podrá, con dos tercios de votos de los presentes en Sesión, corregir, suspender y aún excluir de su seno a cualquiera de sus miembros, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o por indignidad y removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación o por inasistencia notable a sus sesiones”.

La resolución implicaba la suspensión, sin percepción de dieta, bajo la causal de indignidad hasta que existiera sentencia. Por lo tanto, culminado el proceso judicial que pesaba sobre ella, corresponde ahora continuar el trámite legislativo.

“Como primer paso, y teniendo la notificación judicial sobre la sentencia, algo que debíamos cumplir con esa formalidad, en la comisión del día de la fecha hemos planteado la necesidad de que se notifique fehacientemente, con la debida antelación también que corresponde, a la señora Janina Ortiz para que asista el día lunes, a las 10 de la mañana, a ejercer su derecho de defensa, si así lo quisiera”, dijo Villafañe al término de la reunión de comisión.

En ese sentido, agregó que “nosotros nos vamos a volver a constituir excepcionalmente, únicamente por ese tema, el lunes”, porque “corresponde que la escuchemos, resolveremos en el momento, e inmediatamente vamos a hacer que esto tome estado parlamentario el día miércoles”.

Finalmente, explicó que “en este momento estamos dando los pasos correspondientes que ameritan, a partir de que sale la sentencia”, por lo que es “muy probable que el día miércoles”, la Cámara proceda a votar su destitución.