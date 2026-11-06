Tras presentar su renuncia, Santiago Peña rompió el silencio y anunció que enfrentará el juicio político en Paraguay

Santiago Peña rompió el silencio tras presentar su renuncia como presidente de Paraguay y anunció que se presentará para ejercer su defensa ante el juicio político que el Congreso busca impulsar en su contra tras rechazar la dimisión. El parlamento paraguayo rechazó la renuncia para evitar que el todavía mandatario tenga inmunidad como senador vitalicio.

De este modo, en medio del escándalo por el cierre del Ueno Bank, que dejó a miles de ahorristas sin posibilidad de retirar sus depósitos, Peña aseguró que colaborará con la Justicia y reclamó que se garantice la devolución del dinero.

A través de una carta dirigida a la ciudadanía y publicada en su cuenta de la red social X, Peña reconoció que el país atraviesa “horas de preocupación e incertidumbre” y confirmó que afrontará el proceso político con argumentos y pruebas.

“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República“, expresó.

El mandatario sostuvo que su decisión no responde a una cuestión de orgullo personal, sino a la responsabilidad de dar explicaciones ante la sociedad. En ese sentido, aseguró que aportará toda la información que le requieran las autoridades y colaborará para determinar las responsabilidades por lo ocurrido.

“Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia“, manifestó.

En el mismo mensaje, Peña remarcó que la ciudadanía tiene derecho a conocer lo sucedido y reclamó que no haya encubrimientos ni privilegios frente a la ley. “La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley“, agregó.

El reclamo de Peña por el pago a los ahorristas

Otro de los puntos centrales de la carta estuvo relacionado con las personas afectadas por el cierre del Ueno Bank. El mandatario insistió en que la discusión sobre su continuidad en el cargo no debe frenar las medidas destinadas a que los ahorristas recuperen su dinero. “Quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo“, sostuvo.

En esa línea, consideró que el esclarecimiento de los hechos y la resolución del conflicto bancario deben avanzar de manera simultánea. “Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra“, señaló.

Peña también afirmó que su prioridad fue impulsar, dentro del marco legal y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que las familias afectadas recuperen sus ahorros.

Finalmente, pidió preservar “la calma y la paz” y consideró que los reclamos de la ciudadanía deben ser escuchados y atendidos con respeto, información clara y acciones concretas.