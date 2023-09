Tras perder las elecciones en San Carlos, Romano le dio la espalda a Vadillo y se sumó a La Unión Mendocina

Luego del buen desempeño que logró en las elecciones para intendente de San Carlos, en las que quedó en tercer lugar, con más del 28% de los votos, Marcelo Romano mostró su apoyo a Omar De Marchi.

A pesar de que el Partido Verde, al que pertenece Romano, competirá en las elecciones del próximo 24 de septiembre con candidato propio a gobernador, que es Mario Vadillo; Romano se inclinó por De Marchi.

En una entrevista con MDZ Radio, el ex senador provincial, habló de las elecciones provinciales y aseguró querer un “cambio en la provincia”.

“Aspiro a que esto cambie en la provincia. La suma del poder público no es buena, sobre todo en Mendoza que siempre fue una sociedad que pensó que venían otros. Hace 8 años que esto no sucede y lo dice alguien que vivió en carne propia este régimen provincial”, dijo haciendo referencia también a su paso por el radicalismo.

Romano se refirió a la polarización que se pronostica entre Omar De Marchi y Alfredo Cornejo, el candidato del Frente Cambia Mendoza; dejando muy lejos a los otros tres candidatos. “Creo que no hay muchas más alternativas. No es como en San Carlos que existió una fuerza del medio como la de nosotros. No es lo mismo y son dos escenarios distintos“, dijo.

“Aspiro a que haya un cambio y a que se empiecen a solucionar los problemas de la gente. Que se termine esta lavada de cara de tener una campaña publicitaria con muchos millones, pero sin contenido. Los problemas de los mendocinos son cada vez peores. Las situaciones que que dependen de la coyuntura provincial”, reflexionó.