Tras no recibir respuestas, Ciudad volvió a reclamarle a Nación por los terrenos para el “Puerto Madero mendocino”

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, volvió a reclamarle al gobierno de Javier Milei por los terrenos en los que se busca desarrollar el polo urbanístico denominado Distrito Sustentable Estación Mendoza. El jefe comunal envió una nota al Ejecutivo nacional luego de que hayan transcurrido más de 40 días desde que se presentara una alternativa para avanzar con el proyecto.

Desde ese entonces, tiempo en el que no recibió respuestas, Suarez sumó el respaldo de siete instituciones provinciales. En ese contexto, reiteró ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) el pedido para que el municipio pueda gestionar la subasta de los terrenos.

Foto: Prensa de la Ciudad de Mendoza.

La nueva presentación fue realizada este viernes 13 de noviembre. Allí, el jefe comunal recordó que el 30 de septiembre había enviado una propuesta para destrabar el proyecto, pero que hasta el momento no obtuvo una respuesta del organismo nacional.

Qué plantea la Ciudad y quiénes apoyan la iniciativa

La alternativa consiste en que la AABE delegue en la Municipalidad la gestión de la subasta y los actos administrativos necesarios para concretarla. De esa manera, la Ciudad podría hacerse cargo del procedimiento y avanzar con una instancia clave para el desarrollo del predio.

El planteo recibió ahora el acompañamiento de siete entidades mendocinas: la Federación Económica de Mendoza (FEM), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) Delegación Mendoza, la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (CECIM), el Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA), la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad (CECITyS), la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de Mendoza (CEDUM) y el Centro de Ingenieros de Mendoza.

En su nota, Suarez insistió en la necesidad de que la AABE se expida sobre la propuesta y advirtió que la falta de avances afecta las posibilidades de desarrollo económico de la zona, la seguridad y la llegada de inversiones privadas. También señaló el potencial de generación de puestos de trabajo que tendría la transformación del predio.

Qué es Estación Mendoza

El Distrito Sustentable Estación Mendoza es uno de los proyectos urbanísticos previstos para la capital provincial. El plan abarca una superficie de 24 hectáreas y contempla transformar el predio en un nuevo sector de la Ciudad, con espacios públicos, viviendas y áreas comerciales.

La propuesta también apunta a generar oportunidades de inversión y empleo, además de integrar a la trama urbana un espacio que actualmente se encuentra vacante.