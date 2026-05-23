Tras meterse entre los 10 de la qualy, a qué hora corre Colapinto este domingo en el GP de Canadá

Franco Colapinto volvió a destacarse en la Fórmula 1 al lograr una sólida actuación en la clasificación del Gran Premio de Canadá, donde consiguió el décimo puesto para la carrera principal de este domingo con su Alpine.

La pole position quedó en manos del británico George Russell, de Mercedes, que coronó un gran sábado tras imponerse también en la carrera sprint disputada horas antes.

Desde el inicio de la clasificación, Colapinto mostró un ritmo competitivo. En la Q1 marcó tiempos que rápidamente lo alejaron de la zona de eliminación y, sobre el cierre de la tanda, mejoró aún más su registro con una vuelta de 1:14,466 que le permitió avanzar con comodidad a la siguiente instancia.

El mejor rendimiento del piloto argentino llegó en la Q2, donde aprovechó al máximo el rendimiento del Alpine para meterse entre los diez mejores y asegurarse un lugar en la definición por la pole.

Ya en la Q3, Colapinto no logró repetir sus mejores vueltas y quedó lejos de los tiempos de punta, aunque el décimo lugar representa otro resultado positivo en su creciente presente dentro de la categoría. El argentino venía de terminar séptimo en el Gran Premio de Miami y este sábado también había quedado a un paso de los puntos en la sprint, tras finalizar noveno.

En la pelea por la pole, Russell logró una vuelta espectacular en el cierre de la sesión con un tiempo de 1:12,578, apenas 68 milésimas más rápido que su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli. Ambos protagonizaron además un intenso duelo en la sprint y prometen volver a cruzarse en la largada.

Detrás de los Mercedes partirán los McLaren del británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, mientras que Lewis Hamilton, con Ferrari, comenzará desde la quinta posición.

La carrera del Gran Premio de Canadá se disputará este domingo desde las 17, hora argentina.