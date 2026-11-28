Después de varios meses de tensas negociaciones, la Provincia llegó a un acuerdo con San Rafael y General Alvear para garantizar la continuidad de la lucha antigranizo durante la temporada 2026/2027. El entendimiento contempla la entrega de tres aviones a las comunas, un aporte provincial de $1.200 millones y un nuevo esquema en el que los municipios quedarán a cargo de la operación del sistema.

Según confirmaron desde el Ejecutivo provincial, el convenio establece que San Rafael recibirá dos aeronaves y General Alvear la restante. En principio, los aviones serán entregados en comodato para esta temporada, aunque el compromiso de Provincia es avanzar con su donación definitiva una vez completado el procedimiento legislativo correspondiente.

En paralelo, el acuerdo también fija cómo se financiará la campaña: la Provincia aportará $1.200 millones provenientes del Fondo Compensador Agrícola, mientras que San Rafael contribuirá con $1.500 millones y General Alvear con otros $643 millones. De esta manera, los recursos comprometidos para sostener el sistema ascienden a $3.343 millones.

En ese marco, se detalla que el desembolso provincial se distribuirá en tres etapas: $600 millones en diciembre, $300 millones en enero y los $300 millones restantes en febrero.

Cómo funcionará la lucha antigranizo

Uno de los puntos centrales del entendimiento es el reparto de responsabilidades operativas. Los municipios asumirán la contratación del servicio y tendrán a su cargo los gastos necesarios para desarrollar la campaña: pilotos, personal auxiliar, combustible, bengalas y otros insumos.

Para administrar los recursos y contratar las prestaciones, San Rafael y General Alvear utilizarán un fideicomiso creado por ambas comunas.

La Provincia, por su parte, conservará el funcionamiento del sistema de radarización y del Centro de Operaciones de Radar. También garantizará la asistencia meteorológica, los radaristas y el apoyo técnico previsto en el convenio, además de colaborar con las gestiones administrativas relacionadas con el material pirotécnico.

Así, el esquema acordado modifica el funcionamiento que tenía el sistema cuando estaba bajo la órbita provincial: los municipios pasarán a gestionar la operación y las contrataciones, mientras que el Ejecutivo mendocino mantendrá parte de la infraestructura y los servicios de apoyo.

Una negociación que llegó a su fin luego de varios meses

El acuerdo llega después de una serie de idas y vueltas entre el Gobierno provincial y los intendentes del sur. La discusión se originó a partir de la decisión de la Provincia de dejar de operar directamente la lucha antigranizo en todo Mendoza, aunque con la posibilidad de facilitar los recursos para que los departamentos interesados pudieran continuar con el servicio.

Según explicó el ministro de Gobierno, Natalio Mema, el Ejecutivo había puesto a disposición las aeronaves y los radares desde el comienzo de las conversaciones. La primera respuesta formal a los planteos municipales llegó el 9 de septiembre y fue reiterada en noviembre.

Durante ese proceso, los intendentes solicitaron ampliar el aporte económico provincial. La propuesta inicial contemplaba $900 millones, pero finalmente el Gobierno aceptó elevar la cifra a $1.200 millones, con fondos del Fondo Compensador Agrícola.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, también repasó las negociaciones y se refirió a la entrega de las aeronaves. Según explicó, la Provincia había ofrecido inicialmente dos aviones, pero luego aceptó incorporar un tercero a partir de un nuevo pedido de los municipios. “Para que esta discusión dure toda la vida, le damos los aviones, dos aviones. Después dijeron que necesitaban un tercer avión. También le dimos el tercer avión“, expresó.

Por su parte, Mema sostuvo que el entendimiento permitió responder al pedido de los intendentes y de las cámaras empresariales para sostener la actividad en ambos departamentos. “Estamos firmando un convenio para que se lleve adelante la campaña antigranizo en Alvear y en San Rafael, con fondos destinados a los productores por un lado y también con aportes de los municipios“, remarcó el ministro.