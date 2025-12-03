Tras los reclamos de los padres, tomaron una decisión en el Colegio Santa María

Luego de la controversia que involucró a más de 140 alumnos de 5to año del Colegio Santa María, institución que depende de la Universidad Champagnat, las autoridades escolares adoptaron una medida formal para abordar las preocupaciones de los padres.

El escándalo se generó cuando el establecimiento decidió dejar libres a los alumnos por los destrozos que realizaron en el colegio porque los les dejaron celebrar el último día de clases.

Según la información facilitada por los propios padres, la dirección del establecimiento optó por iniciar un proceso de reuniones personalizadas con los familiares de los estudiantes implicados en el conflicto. Esta decisión busca atender “cada situación de manera particular”, ofreciendo un espacio de diálogo específico para cada familia, según detalla Sitio Andino.

El Mecanismo de las Reuniones

El colegio estableció un procedimiento claro para gestionar estos encuentros:

Solicitud formal: Los padres que deseen dialogar que envíen un correo electrónico formalizando su pedido de reunión con las autoridades.

Primeros encuentros: Algunos padres han sido recibidos este mismo miércoles.

Algunos padres han sido recibidos este mismo miércoles. Cronograma extendido: El resto de los interesados será convocado progresivamente durante el transcurso de las próximas semanas, con el objetivo de asegurar que todas las situaciones sean debidamente atendidas.

La postura de la escuela se enfoca en la apertura al diálogo y la gestión individualizada de la crisis, lo que representa un primer paso concreto para buscar soluciones tras el incidente que ha generado gran revuelo en el ámbito educativo local.