Tras los despidos en El Editor, crecen las denuncias contra la empresa: aseguran que fueron estafados con lotes

Mientras continúa la polémica por los despidos masivos en el medio digital El Editor Mendoza, una nueva controversia vuelve a poner bajo la lupa al grupo empresario al que se vincula la firma propietaria del portal. Esta vez, el foco está puesto en desarrollos inmobiliarios comercializados en Mendoza y en reclamos de compradores que denuncian presuntas irregularidades en la venta de lotes en Maipú y Guaymallén.

La situación adquiere relevancia porque las denuncias apuntan a empresas relacionadas con Grupo Del Sud, el mismo conglomerado empresarial mencionado en distintas publicaciones sobre la crisis laboral que atraviesa El Editor Mendoza tras el despido de una decena de trabajadores.

Reclamos por loteos y falta de avances

Según publicó semanas atrás Mendoza Post, un grupo de compradores asegura haber adquirido terrenos en los desarrollos Patricias Mendocinas 1, 2 y 3, ubicados en Maipú y Guaymallén, pero denuncia que las obras comprometidas no avanzaron como estaba previsto y que existen problemas vinculados a habilitaciones y autorizaciones necesarias para concretar los proyectos.

Los reclamos incluyen cuestionamientos por demoras en la urbanización, dificultades para acceder a escrituras y falta de respuestas satisfactorias por parte de la empresa desarrolladora. Algunos adquirentes aseguran que continúan pagando cuotas pese a que los emprendimientos no habrían alcanzado el grado de avance prometido al momento de la comercialización.

La crisis laboral de El Editor

Las nuevas denuncias aparecen pocos días después de que se conociera el despido de al menos 11 trabajadores de El Editor Mendoza. Ex empleados denunciaron incumplimientos laborales, atrasos salariales y problemas vinculados a prestaciones médicas, mientras que distintos sectores del periodismo local manifestaron preocupación por la situación del medio.