Tras los arreglos del túnel, habilitaron el paso a Chile

El Paso Internacional Cristo Redentor, que conecta Argentina con Chile, quedó habilitado nuevamente para todo tipo de vehículos después de las tareas de mantenimiento realizadas en el túnel.

El cierre del mismo habría comenzado a las 0 horas y duró hasta las 7 h, mientras personal de Vialidad Nacional trabajaba sobre la calzada interna del túnel.

Las obras de mejoras en la calzada dentro del túnel las llevó a cabo personal de Vialidad Nacional. Por ese motivo, se vio afectada la normal transitabilidad en ese tramo de la Ruta 7 que une Mendoza con Chile.

Se espera que este fin de semana largo en Argentina, que va del viernes 21 al lunes 24, aumente el flujo vehicular sobre todo de mendocinos para disfrutar en el país vecino.

Sin embargo, las autoridades recomendaron a quienes planean viajar que verifiquen el estado del paso y las condiciones climáticas en alta montaña para evitar demoras.