Tras las intensas tormentas en Mendoza, la DGE acelera las obras para llegar al inicio de clases

La intensa tormenta que azotó Mendoza el viernes pasado dejó un saldo preocupante en la infraestructura escolar, con 45 establecimientos dañados en distintos puntos de la provincia. A pocas semanas del inicio de clases, la Dirección General de Escuelas (DGE) reforzó los trabajos de reparación para dejar los edificios en condiciones.

Según datos oficiales, el temporal generó calles anegadas, caída de árboles y postes, y múltiples daños estructurales, lo que obligó a Defensa Civil a realizar cerca de 500 intervenciones en todo el territorio provincial. El impacto también alcanzó de lleno al sistema educativo, con filtraciones en techos, escuelas inundadas y problemas eléctricos.

Desde Infraestructura Escolar confirmaron que la Zona Centro y la Zona Este fueron las más afectadas. En el Este provincial se registraron árboles caídos, inconvenientes eléctricos y numerosas filtraciones, mientras que en la Zona Centro hubo techos dañados, establecimientos inundados por desagües tapados y fallas en el sistema eléctrico.

“Luego de la tormenta, el personal se puso a trabajar de inmediato para evaluar los daños y comenzar con las reparaciones necesarias”, explicó el subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Daparo, quien detalló que las incidencias alcanzaron a 45 edificios escolares en toda Mendoza.

Si bien el funcionario reconoció que el temporal alteró el cronograma previsto, aseguró que el objetivo es claro: llegar con el 100% de las escuelas listas para el 25 de febrero. En paralelo a las reparaciones por la tormenta, continúa el plan general de mantenimiento, que actualmente interviene más de 200 edificios escolares en simultáneo.

Las tareas incluyen trabajos de construcción, arreglos de techos, refacción de baños, playones deportivos y mejoras generales, que se realizan durante el receso de verano para no interferir con la actividad escolar.

A esto se suma el avance del Operativo Pintura Escolar 2026, que por tercer año consecutivo alcanza a 1.427 establecimientos educativos. Cada escuela recibe como mínimo 100 litros de pintura, además de rodillos, pinceles y otros insumos, con apoyo de personal de la DGE en muchos casos.

En total, el programa llegará a 1.567 escuelas de toda la provincia, incluyendo 127 edificios del Valle de Uco, distribuidos entre Tunuyán, San Carlos y Tupungato. “Este operativo forma parte de un plan sostenido de mantenimiento y una fuerte presencia territorial”, concluyó Daparo, al destacar que el objetivo es que las comunidades educativas inicien el ciclo lectivo 2026 con escuelas renovadas y en mejores condiciones.