Tras las intensas nevadas, el río Mendoza aumentó su caudal de agua en un 40%

El superintendente general del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, aseguró que el río Mendoza registra actualmente un caudal equivalente al 140% del promedio histórico para esta época del año, una mejora significativa respecto del mismo período de 2025. Según explicó, las abundantes nevadas acumuladas en alta montaña permitieron revertir el escenario de escasez que afectó a la provincia en las últimas temporadas.

El funcionario señaló en declaraciones a radio Aconcagua que la mayor disponibilidad hídrica brindará mayor previsibilidad al sector agrícola, ya que permitirá garantizar el suministro de agua durante las distintas etapas del ciclo productivo, desde la prevención hasta la cosecha. No obstante, aclaró que el comportamiento del recurso dependerá del ritmo del deshielo, influenciado por las temperaturas y las olas de calor asociadas al cambio climático.

Marinelli también sostuvo que este contexto representa una oportunidad para recuperar los acuíferos mendocinos, que fueron exigidos durante los años de sequía debido a la disminución de los caudales superficiales. En ese sentido, destacó la importancia de aprovechar el excedente para fortalecer las reservas subterráneas de la provincia.

Sin embargo, el titular de Irrigación advirtió que una mayor cantidad de agua también implica nuevos desafíos en la gestión del recurso, ya que pueden presentarse riesgos hídricos distintos a los generados por la sequía. Por ese motivo, el organismo continúa monitoreando las cuencas para planificar la distribución del agua durante la temporada de deshielo y los próximos meses.