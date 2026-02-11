Tras las intensas negociaciones, el Senado trata la Reforma Laboral

Este miércoles, la Cámara Alta se convertirá en el epicentro del debate político cuando el bloque de La Libertad Avanza (LLA) intente dar media sanción a la ambiciosa reforma laboral. Tras un accidentado camino que incluyó un dictamen apresurado en diciembre y una reciente catarata de modificaciones para calmar a gobernadores, gremios y el sector empresarial, el proyecto llega al recinto con un pronóstico reservado pero optimista para el Gobierno.

La sesión extraordinaria está convocada para las 11, con el desafío inicial de alcanzar el quorum de 37 senadores. El oficialismo cuenta con 21 votos propios y confía en el respaldo de un bloque de “dialoguistas” que oscila entre 16 y 23 legisladores.

Piso esperado: Se estima que la votación en general podría superar los 40 votos a favor.

El desafío real : La votación en particular (artículo por artículo), donde el consenso es más frágil y cada palabra cuenta.

La votación en particular (artículo por artículo), donde el consenso es más frágil y cada palabra cuenta.

Luego de amagar con vaciar la reunión de Labor Parlamentaria, el interbloque kirchnerista liderado por José Mayans decidió finalmente dar la cara. Sin embargo, su estrategia es clara: desgastar al oficialismo mediante el uso extensivo de la palabra, planteando homenajes y cuestiones de privilegio que estirarán la jornada hasta la madrugada.

Ante este escenario, el Gobierno aceptó que la oposición “se lleve los discursos”, siempre y cuando ellos logren “llevarse la ley”. Para agilizar el proceso, se acordó votar el proyecto por capítulos, aunque el texto final —que supera los 200 artículos— seguía recibiendo ajustes de último momento.

La mirada está puesta en los sectores que suelen moverse en las sombras:

Los “revoltosos” y provinciales: Senadores de Santa Cruz, Misiones y Neuquén mantienen el misterio sobre su postura final, negociando en función de los intereses de sus gobernadores. Convicción Federal: El espacio de Fernando Salino (5 senadores) es el gran enigma. Divididos entre la lealtad a sus provincias y el maltrato recibido por el ala dura del kirchnerismo, sus votos podrían ser determinantes en la votación en particular.

Dada la complejidad del texto, la figura de Agustín Giustinian, secretario parlamentario, será fundamental. Su tarea será leer con precisión quirúrgica cada modificación para evitar errores legales en una reforma que ya ha acumulado varios fracasos históricos desde 1983.