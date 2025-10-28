Tras las heladas, la provincia abre el registro de denuncias para los cuatro oasis

La Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), dependiente del Ministerio de Producción de Mendoza, informó que ya se encuentra habilitada la toma de denuncias por daños ocasionados por las heladas registradas el pasado 6 de octubre, que afectaron a los cuatro oasis productivos de la provincia. Los productores tendrán tiempo hasta el 7 de noviembre para realizar el trámite.

Las bajas temperaturas de esa jornada impactaron en cultivos de Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, General Alvear y San Rafael, provocando pérdidas de diversa magnitud. La DCC explicó que la habilitación responde al cumplimiento de los plazos establecidos por la Ley de Emergencia Agropecuaria, que exige esperar 20 días corridos después del fenómeno climático para evaluar los daños reales.

Los productores afectados podrán realizar su denuncia de manera online, ingresando al Sistema de Información Agrícola (SIA) a través del sitio www.sia.mendoza.gov.ar, o de forma presencial en las delegaciones y centros receptores que la DCC dispone en cada departamento.

Una vez registradas las denuncias, el organismo realizará las inspecciones y verificaciones en las zonas afectadas, con el objetivo de determinar el nivel de daño y definir posibles beneficios o asistencias dentro del marco del Sistema de Emergencia Agropecuaria Provincial.

Desde la cartera productiva recordaron la importancia de cumplir con los plazos y requisitos establecidos, ya que la declaración es un paso indispensable para acceder a certificaciones de emergencia o desastre agropecuario, según el grado de afectación.

Distritos habilitados para denuncias

Oasis Este

• Junín: Mundo Nuevo, Andrade y Los Árboles, Medrano y Phillips.

• Rivadavia: Los Campamentos, Rivadavia, La Reducción, La Libertad, Santa María de Oro, El Mirador, Medrano y La Central.

• San Martín: El Espino, Alto Verde, Montecaseros, Chapanay y El Ramblón.

• Santa Rosa: 12 de Octubre, La Dormida, Las Catitas y Santa Rosa.

Oasis Norte

• Maipú: Rodeo del Medio.

• Luján de Cuyo: Las Compuertas, Carrizal y Agrelo.

Oasis Centro

• San Carlos: Chilecito, Eugenio Bustos, Villa San Carlos y La Consulta.

• Tupungato: La Arboleda, El Zampal, El Zampalito, Cordón del Plata, Gualtallary, Villa Bastías y San José.

• Tunuyán: Colonia Las Rosas, El Algarrobo, La Primavera, Colonia Las Rosas, El Totoral, Campo Los Andes, Vista Flores, Los Sauces, Tunuyán, Villa Seca y Las Pintadas.

Oasis Sur

• San Rafael: Villa 25 de Mayo, Cuadro Benegas, Rama Caída, Las Paredes, San Rafael, Cuadro Nacional, Cañada Seca, La Llave, Goudge, Monte Comán, Las Malvinas, Villa Atuel, Jaime Prats y Real del Padre.

• General Alvear: General Alvear, Alvear Oeste, Bowen y San Pedro del Atuel.