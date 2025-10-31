Tras las elecciones, aumenta el boleto de colectivo: desde cuándo y cuánto costará

Pasadas las eleciones, este viernes el Gobierno publicó un nuevo aumento para los mendocinos.

Desde el 10 de noviembre, aumentará la tarifa plana del transporte público en Mendoza y será de $1.200 por viaje, mientras que el costo real del pasaje sin subsidio provincial asciende a $2.912, según justifican desde el Gobierno. A oartir de enero habrá otro aumento que llevará el pasaje a 1.400 pesos.

El esquema mantiene abonos y pasajes gratuitos para docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y beneficiarios de la Ley 7811.

Los estudiantes primarios pagarán $480, los secundarios, universitarios y jubilados $600, y los usuarios frecuentes accederán a descuentos de hasta el 50%.

Además, en horarios de menor demanda, seguirá vigente un descuento del 17% sobre la tarifa base. Y continúan los dos trasbordos gratuitos para los servicios urbanos.

Tarifas