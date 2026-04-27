Tras las amenazas en las escuelas, lanzaron una guía de intervención antes incidentes de seguridad

Tras la creciente preocupación por amenazas de violencia en establecimientos educativos, el Gobierno de Mendoza oficializó este lunes la “Guía de Intervención ante Incidentes de Seguridad”. Esta normativa, publicada en el Boletín Oficial, reemplaza los protocolos de 2018 para ofrecer una respuesta coordinada ante emergencias de alta complejidad.

El protocolo pone especial énfasis en escenarios de tiradores activos y tomas de rehenes. La premisa central es la inmediatez: se reconoce que los primeros minutos son vitales para reducir la posibilidad de víctimas.

Acción policial: Se establecen perímetros y negociaciones, pero las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) están autorizadas a intervenir de inmediato si hay riesgo de vida inminente.

Acción civil: Docentes y alumnos recibirán formación para identificar rutas de escape y zonas de protección segura.

Una de las incorporaciones más sensibles de la guía es el protocolo para crisis suicidas en curso. El documento dicta pasos claros para:

Establecer una comunicación de emergencia efectiva.

Brindar contención emocional inmediata.

Coordinar con profesionales de salud para estabilizar a la persona en riesgo.

La resolución no se queda en el papel. El Ministerio de Seguridad, junto a la Dirección General de Escuelas (DGE), ha ordenado la realización de simulacros periódicos. Estas jornadas buscan que la comunidad educativa internalice los movimientos de resguardo de forma casi instintiva.

El diseño de estos lineamientos contó con el asesoramiento técnico del Comisario Javier Marcelo Ortiz Peñaloza, jefe de las FOE. Su experiencia de capacitación en Israel sobre gestión de crisis terroristas y amenazas complejas fue la base para adaptar los estándares de seguridad de élite a la realidad de las escuelas mendocinas.