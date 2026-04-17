Tras las amenazas, la DGE salió a desmentir la suspensión de clases para este viernes

En medio de un clima de incertidumbre y preocupación en la comunidad educativa, la Dirección General de Escuelas (DGE) salió a desmentir categóricamente cualquier suspensión de actividades para este viernes. Pese a las reiteradas amenazas de tiroteos que circularon las escuelas, las autoridades provinciales confirmaron que las clases se dictarán con normalidad, aunque bajo un esquema de seguridad reforzada.
Desde la DGE y el Ministerio de Seguridad calificaron estos episodios como un fenómeno de “mimetismo” derivado de retos virales. Según explicaron, se trata de conductas que replican actos violentos difundidos en internet con el fin de generar caos.
Para contrarrestar el temor y garantizar el dictado de clases, la DGE tiene un protocolo de actuación inmediata para supervisores y directivos. El eje central es no ceder ante la intimidación:
- Sin mochilas: Los alumnos deberán asistir únicamente con carpeta y cartuchera. Se busca evitar el ingreso de elementos ajenos al ámbito escolar y facilitar el control en la entrada.
- Inspección de celadores: Antes del ingreso del alumnado, el personal de servicio deberá realizar una revisión exhaustiva de todo el edificio.
- Vigilancia en zonas comunes: Los adultos (docentes y directivos) tendrán presencia permanente en patios y sanitarios para asegurar la integridad física de los estudiantes y evitar situaciones de riesgo.