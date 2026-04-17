Tras las amenazas, la DGE salió a desmentir la suspensión de clases para este viernes

En medio de un clima de incertidumbre y preocupación en la comunidad educativa, la Dirección General de Escuelas (DGE) salió a desmentir categóricamente cualquier suspensión de actividades para este viernes. Pese a las reiteradas amenazas de tiroteos que circularon las escuelas, las autoridades provinciales confirmaron que las clases se dictarán con normalidad, aunque bajo un esquema de seguridad reforzada.

Desde la DGE y el Ministerio de Seguridad calificaron estos episodios como un fenómeno de “mimetismo” derivado de retos virales. Según explicaron, se trata de conductas que replican actos violentos difundidos en internet con el fin de generar caos.

Para contrarrestar el temor y garantizar el dictado de clases, la DGE tiene un protocolo de actuación inmediata para supervisores y directivos. El eje central es no ceder ante la intimidación: