Search
Instagram Facebook Twitter
clases
Comunicado

Tras las amenazas, la DGE salió a desmentir la suspensión de clases para este viernes

Pese a las reiteradas amenazas de tiroteos que circularon las escuelas, las autoridades provinciales confirmaron que las clases se dictarán con normalidad.

En medio de un clima de incertidumbre y preocupación en la comunidad educativa, la Dirección General de Escuelas (DGE) salió a desmentir categóricamente cualquier suspensión de actividades para este viernes. Pese a las reiteradas amenazas de tiroteos que circularon las escuelas, las autoridades provinciales confirmaron que las clases se dictarán con normalidad, aunque bajo un esquema de seguridad reforzada.

Desde la DGE y el Ministerio de Seguridad calificaron estos episodios como un fenómeno de “mimetismo” derivado de retos virales. Según explicaron, se trata de conductas que replican actos violentos difundidos en internet con el fin de generar caos.

Para contrarrestar el temor y garantizar el dictado de clases, la DGE tiene un protocolo de actuación inmediata para supervisores y directivos. El eje central es no ceder ante la intimidación:

  • Sin mochilas: Los alumnos deberán asistir únicamente con carpeta y cartuchera. Se busca evitar el ingreso de elementos ajenos al ámbito escolar y facilitar el control en la entrada.
  • Inspección de celadores: Antes del ingreso del alumnado, el personal de servicio deberá realizar una revisión exhaustiva de todo el edificio.
  • Vigilancia en zonas comunes: Los adultos (docentes y directivos) tendrán presencia permanente en patios y sanitarios para asegurar la integridad física de los estudiantes y evitar situaciones de riesgo.

ETIQUETAS:

clasesamenazasDGE

+ Noticias

Comunicado

Tras las amenazas, la DGE salió a desmentir la suspensión de clases para este viernes

Por: Redacción NDI

RELEVAMIENTO DE ABRIL

Alquileres con aumentos por encima de la inflación: ¿cuánto cuesta una vivienda en el Gran Mendoza?

Por: Redacción NDI

NUEVO DOLOR DE CABEZA

Manuel Adorni sigue en el ojo de la tormenta: afirman que gastó miles de dólares en un viaje a Bariloche

Por: Redacción NDI

servicio meteorológico

Con alerta por tormentas: cómo estará el tiempo este viernes en Mendoza

Por: Redacción NDI

VIOLENCIA DE GÉNERO

Maipú: un hombre fue detenido luego de golpear a su expareja

Por: Redacción NDI

No estarán todos

Superclásico accidentado: las bajas confirmadas de Boca y River

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter