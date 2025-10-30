Search
Primero el vino

Tras la victoria en Mendoza, Alfredo Cornejo viaja a Francia: los motivos

Alfredo Cornejo viajó a Burdeos para con la idea de "posicionar a Mendoza en un encuentro de las Capitales del Vino.

Con una reunión en Casa Rosada con los gobernadores “dialoguistas” y peronistas no K, Javier Milei busca capitalizar el envión electoral. A los mandatarios les pedirá apoyo en las reformas laboral e impositiva que su gobierno planea impulsar en el Congreso.

Uno de los grandes ausentes será Alfredo Cornejo, quien recibió su propio espaldarazo y decidió no asistir al convite del Presidente. En cambio voló a Burdeos, para participar en un encuentro de las Capitales del Vino, y en su lugar irá Hebe Casado.

Cornejo acaba de consolidar su liderazgo provincial con una victoria contundente de casi el 54% y esta vez optó por no sentarse en la mesa donde se discutirán los trazos gruesos de la nueva etapa legislativa.

En su lugar, enviará a la vicegobernadora, mientras él se enfoca en posicionar el vino mendocino en el mercado internacional.

La reunión de Milei con gobernadores

La reunión convocada por Milei busca tejer alianzas con los mandatarios provinciales para garantizar el avance de reformas que, aunque aún no están redactadas, se perfilan como el corazón del nuevo ciclo político. El oficialismo, fortalecido en el Congreso tras las elecciones, necesita sin embargo el respaldo de legisladores que responden a los gobernadores, dado el rechazo anticipado del kirchnerismo.

