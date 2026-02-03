Tras la tormenta del 30 de enero, Alfredo Cornejo le pidió a los municipios “redoblar el cuidado del arbolado”

Luego de la histórica tormenta del pasado 30 de enero, la cual registró una acumulación de 53 milímetros en la Avenida Boulogne Sur Mer y convirtió a distintas calles de la provincia en ríos, el gobernador Alfredo Cornejo destacó que no se registraron víctimas fatales y le pidió a los municipios que redoblen el trabajo en el cuidado del arbolado.

En conferencia de prensa, el Gobernador expresó que “el sistema ha funcionado bastante bien. No se ha tenido ni una sola víctima a pesar de la excepcionalidad de esa lluvia“, aunque reconoció que “el canal Cacique Guaymallén se desbordó en la zona más baja frente al museo del Área Fundacional y el Zanjón de los Ciruelos en la parte de Olascoaga en Las Heras producto de mucha basura que arrastra de Papagayos“.

Por su parte, en cuanto a los árboles caídos (NdR: Defensa Civil informó que fueron 267 en toda la provincia), Cornejo aseguró que en ocasiones anteriores habían sido más, y le hizo un llamado a los municipios para que se hagan cargo del arbolado: “Hay que redoblar el trabajo de los municipios en el cuidado del arbolado, porque es la mejor prevención. Todos sabemos que necesitamos árboles, necesitamos cuidarlos, pero necesitamos que estén bien. Los que no están bien hay que cortarlos y reemplazarlos por uno o dos o cien“.

En ese sentido, el Gobernador hizo foco en el proyecto presentado por la diputada Cintia Gómez, de La Unión Mendocina, el cual le da a cada intendente la facultad de hacerse cargo de la conservación del arbolado. “La verdad es que los municipios tienen plena autonomía para cuidar los árboles. En muchos casos los municipios tienen que mantener la limpieza en las acequias para prevenir problemas“, concluyó Cornejo.