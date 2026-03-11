Search
Instagram Facebook Twitter
abel pintos-221845_251568_5050
LLUEVE SOBRE MOJADO

Tras la suspensión de la tercera noche de Vendimia, ¿cuándo se presentará Abel Pintos?

A través de un video publicado en sus redes sociales, el cantante confirmó la reprogramación de su show, que originalmente estaba previsto para este martes.

La lluvia nuevamente dijo presente y obligó a reprogramar otra noche de la Vendimia. Luego de que las intensas precipitaciones caídas durante el fin de semana obligaran a mover las fechas del Acto Central y de la Repetición, este martes fue el turno de que la tercera noche, donde debía actuar Abel Pintos, sea la afectada.

Antes de que los organizadores del evento publicaran un comunicado oficial, fue el propio Abel Pintos quien salió a dar precisiones sobre su show. A través de un video publicado en sus redes sociales, el cantante confirmó la reprogramación y adelantó que la fecha prevista para su presentación es el domingo 15 de marzo.

Familia querida de Mendoza, el concierto de hoy se cancela por cuestiones de clima. Por fortuna, tenemos la oportunidad de reprogramarlo para el domingo que viene. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo”, expresó Pintos en el video.

La tormenta comenzó cerca de las 20 y, minutos después, la caída de un rayo en las inmediaciones provocó un corte de energía en el escenario durante algunos minutos. Además, la acumulación de agua en el predio del teatro griego impidió que el espectáculo pudiera desarrollarse con normalidad.

En el lugar, numerosos fanáticos aguardaban el inicio del recital con paraguas y pilotos, aunque con el paso de los minutos muchos comenzaron a retirarse de las gradas. Personal de seguridad, además, dejó de permitir el ingreso al predio mientras se definía la suspensión.

Cabe recordar que, además de Abel Pintos, debían presentarse los Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.

ETIQUETAS:

Abel PintoslluviasreprogramaciónVendimia 2026

+ Noticias

LLUEVE SOBRE MOJADO

Tras la suspensión de la tercera noche de Vendimia, ¿cuándo se presentará Abel Pintos?

Por: Lucian Astudillo

no son descartables

Un intendente desafía a Javier Milei y promueve acciones para adultos mayores

Por: Ana San Martin

SE REABRE LA CAUSA

Abusos en el Cristo Orante de Tupungato: la Suprema Corte anuló el sobreseimiento de dos monjes, que irán a juicio

Por: Lucian Astudillo

MENSAJE EMOTIVO

En plena recuperación, Juan Cruz Yacopini recibió una visita que dejó un mensaje que conmovió a todos

Por: Lucian Astudillo

MERCADO CAMBIARIO

El dólar tuvo su caída más fuerte en un mes y cerró en $1.420

Por: Redacción NDI

argentina week

A los abrazos: Cornejo festejó el discurso de Milei en New York

Por: Ana San Martin
Instagram Facebook Twitter