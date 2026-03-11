Tras la suspensión de la tercera noche de Vendimia, ¿cuándo se presentará Abel Pintos?

La lluvia nuevamente dijo presente y obligó a reprogramar otra noche de la Vendimia. Luego de que las intensas precipitaciones caídas durante el fin de semana obligaran a mover las fechas del Acto Central y de la Repetición, este martes fue el turno de que la tercera noche, donde debía actuar Abel Pintos, sea la afectada.

Antes de que los organizadores del evento publicaran un comunicado oficial, fue el propio Abel Pintos quien salió a dar precisiones sobre su show. A través de un video publicado en sus redes sociales, el cantante confirmó la reprogramación y adelantó que la fecha prevista para su presentación es el domingo 15 de marzo.

“Familia querida de Mendoza, el concierto de hoy se cancela por cuestiones de clima. Por fortuna, tenemos la oportunidad de reprogramarlo para el domingo que viene. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo”, expresó Pintos en el video.

La tormenta comenzó cerca de las 20 y, minutos después, la caída de un rayo en las inmediaciones provocó un corte de energía en el escenario durante algunos minutos. Además, la acumulación de agua en el predio del teatro griego impidió que el espectáculo pudiera desarrollarse con normalidad.

En el lugar, numerosos fanáticos aguardaban el inicio del recital con paraguas y pilotos, aunque con el paso de los minutos muchos comenzaron a retirarse de las gradas. Personal de seguridad, además, dejó de permitir el ingreso al predio mientras se definía la suspensión.

Cabe recordar que, además de Abel Pintos, debían presentarse los Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.