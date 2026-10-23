Tras la salida de Mingorance, Guaymallén arrancó una “nueva etapa” con Aysam

La salida de Humberto Mingorance de la presidencia de Aguas Mendocinas (Aysam) abrió una nueva instancia en el conflicto por los desbordes cloacales de Guaymallén. El intendente Marcos Calvente se reunió con su reemplazante, Darío Hernández, y con el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, para definir medidas frente a una problemática que lleva meses de reclamos y que se agravó con las últimas tormentas.

El encuentro marca un cambio de interlocutor después de que Calvente expusiera públicamente sus diferencias con la conducción anterior de la empresa estatal por los problemas de las cloacas. El jefe comunal había reclamado un plan de contingencia específico para el departamento, con personal, equipamiento y mecanismos de respuesta ante los colapsos de la red. También había advertido que las gestiones institucionales realizadas hasta entonces no habían obtenido respuestas concretas.

La discusión escaló en los últimos días, cuando los desbordes dejaron de concentrarse en Los Corralitos y alcanzaron otros sectores de Guaymallén. Calvente sostuvo que las lluvias sobre el área metropolitana aumentan la presión sobre una infraestructura que recibe efluentes de distintos departamentos y que presenta puntos críticos.

La renuncia de Mingorance, anunciada por motivos personales, se produjo en medio de esa controversia. Aunque no se estableció oficialmente una relación directa entre su salida y los reclamos del intendente, el cambio de conducción reconfiguró la negociación.

Del reclamo al plan de contingencia

Tras asumir, Hernández ratificó la continuidad de las líneas de trabajo del organismo, pero puso el foco en la situación de Guaymallén. Entre las medidas anunciadas figura un plan de contingencia excepcional, con refuerzo de cuadrillas y guardias, más equipamiento para intervenir ante emergencias y un sistema de alerta temprana para informar a los vecinos.

También se prevé habilitar canales específicos para reclamos, mediante una línea telefónica y un código QR, mientras avanzan las obras destinadas a aliviar los puntos más comprometidos de la red.

Entre ellas se encuentra la intervención sobre la calle 2 de Mayo, en Los Corralitos, y una obra de mayor envergadura para reducir la presión sobre el sistema cloacal. Sin embargo, los trabajos estructurales demandarán tiempo y no resolverán de inmediato el riesgo de nuevos desbordes.

Una tregua que deberá mostrar resultados

La reunión con Hernández y Marinelli permite abrir una etapa de coordinación institucional después de los cruces públicos. Pero el cambio de nombres no alcanza por sí solo para resolver una crisis que afecta a los vecinos y exige respuestas sostenidas.

Para Calvente, el desafío será conseguir que el nuevo vínculo con Aysam se traduzca en protocolos claros, capacidad de reacción ante las tormentas y plazos verificables para las obras. El borrón y cuenta nueva empieza con una mesa de trabajo; su resultado se medirá en la calle.