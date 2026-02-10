Search
Tras la salida de Marco Lavagna por diferencias en la medición, el INDEC publica la inflación de enero

El organismo difundirá este martes el IPC correspondiente al primer mes del año, en un contexto marcado por la renuncia de quien fuera el titular del organismo hasta el pasado lunes.

En medio de la polémica generada por la renuncia de Marco Lavagna como titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) debido a discrepancias con el Ejecutivo por la metodología de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el organismo publicará este martes la inflación correspondiente a enero de 2026.

Según estimaciones privadas, la inflación de enero se habría ubicado por debajo del 2,8% registrado en diciembre, interrumpiendo la tendencia alcista que se consolidó desde junio del año pasado y que se profundizó a partir de septiembre, cuando los registros mensuales volvieron a superar el 2%.

De esta manera, el indicador que difundirá el INDEC -aún bajo la medición vigente basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/05- se habría mantenido por encima del 2%, pese a mostrar una moderación en el ritmo de aumento de los precios.

A días del nuevo índice de inflación, renunció el director del Indec

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central a partir de proyecciones privadas, estimó que la inflación de enero habría sido del 2,4% y proyectó que la variación interanual alcanzaría el 22,4% hacia fines de 2026.

A modo de anticipo, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires alcanzó en enero el 3,1%, con una suba de 0,4 puntos porcentuales respecto de diciembre. Un dato a destacar es que en CABA ya se aplica la fórmula actualizada basada en la ENGHo 2017/18 con base 2021.

Cabe recordar que el pasado 2 de febrero renunció a su cargo de titular del INDEC Marco Lavagna. Según comunicaría luego el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la desvinculación se produjo en “buenos términos”, aunque reconoció que existía una diferencia de criterios respecto a la actualización de la metodología utilizada para medir la inflación.

En ese sentido, el funcionario explicó que el contrapunto se dio a partir de la intención de Lavagna de implementar una nueva medición del índice de precios a partir de enero de 2026. Si bien Adorni admitió que la canasta de consumo requiere una actualización, señaló que el presidente Javier Milei consideró que no era “razonable” realizar ese cambio en el actual contexto del programa económico, ya que “si cambiamos el índice y la inflación bajaba, nos iban a decir que lo habíamos manipulado“.

En ese contexto, el Jefe de Gabinete remarcó que el Ejecutivo busca mantener la metodología vigente para que los datos sean comparables con los últimos dos años de gestión. “Nosotros queremos mostrarle a la gente una comparativa donde puedan ver si la inflación baja o sube o se mantiene constante”, indicó.

