Tras la reunión con los gobernadores, Javier Milei aseguró que “no es momento de discutir la coparticipación”

Luego del contundente triunfo de La Libertad Avanza en los comicios legislativos del pasado domingo, el presidente Javier Milei convocó a los gobernadores a una reunión en Casa Rosada, en la que buscaba abordar las próximas reformas laboral, tributaria y del Código Penal que planea enviar al Congreso.

El Presidente agradeció a los mandatarios provinciales por “respetar lo que pidieron más de dos tercios de los argentinos de no volver al pasado, de ir al camino de la libertad“, y consideró que haber concurrido al encuentro “es un gesto que habla bien de ellos“.

El Presidente aseguró que “la construcción de la Argentina no es obra de una sola persona“, por lo que aseguró que necesita “a la mayor cantidad de argentinos arriba de este proyecto“. En ese sentido, el mandatario sostuvo que es necesario abrir “ventanas de diálogo” con quienes -aunque con matices- coincidan en el rumbo.

En una entrevista televisiva en A24, Milei explicó que durante la reunión “el equilibrio fiscal está consensuado” y aseguró que “había acuerdo total“, aunque aclaró que “la discusión es en el cómo“. Asimismo, remarcó que hubo “consenso absoluto” en torno a la reforma laboral, uno de los ejes centrales del paquete de medidas que el Ejecutivo planea impulsar.

El Presidente también se refirió al debate sobre la distribución de fondos federales y aclaró que no se incluirá la coparticipación entre los temas a tratar porque “sería inapropiado“, al tratarse de un “reclamo que viene del año 94“. En ese marco, señaló que “el primer punto que discutimos fue el Presupuesto” y reafirmó que “déficit cero es una política de Estado”. Sobre las cuentas provinciales, destacó que “todos tienen equilibrio fiscal“.

Ante la consulta sobre la ausencia de algunos mandatarios provinciales, Milei se refirió a Axel Kicillof, Gustavo Melella y Gildo Insfrán, gobernadores de Buenos Aires, Tierra del Fuego y Formosa, respectivamente: “Si usted repite el catecismo marxista, recetas que hundieron a la Argentina en la decadencia de los últimos 100 años, es muy difícil tener un diálogo razonable. No nos podemos juntar con gente que 2+2 no le da cuatro“.

“Tengo un compromiso tomado con los argentinos en el año 2023 y tengo que cumplir con mis promesas de campaña. Yo he cumplido todas mis promesas de campaña en menos de dos años de gobierno”. En ese sentido, indicó que tras concretar las reformas de “primera generación”, su gestión avanzará hacia una “segunda generación” de transformaciones, y concluyó que “lo que nos caracteriza a nosotros es hacer promesas y cumplirlas“, concluyó el Presidente.