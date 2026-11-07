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Vendimia San Carlos
Todo definido

Tras la reprogramación, San Carlos ya tiene nueva fecha para su Fiesta de la Vendimia: cuándo será

Luego de la suspensión por las condiciones climáticas, el municipio confirmó la nueva fecha y mantuvo la presentación de Karina La Princesita.

La Vendimia de San Carlos ya tiene nueva fecha, luego de que este viernes -cuando estaba previsto que se llevara a cabo el espectáculo- debiera reprogramarse por las inclemencias climáticas que se registraron en el departamento.

Según informó el municipio, la fiesta de la vendimia departamental se realizará este sábado 7 de noviembre. En ese sentido, además, la comuna confirmó que se mantendrá la programación artística, incluido el show de Karina La Princesita.

La decisión de postergar el evento fue tomada por razones de seguridad, ante las condiciones registradas en el departamento. Según informó el municipio, la medida buscó garantizar el desarrollo de la fiesta sin riesgos para los artistas, los equipos técnicos, los trabajadores y el público.

A qué hora abrirán las puertas y qué artistas se presentarán

De acuerdo con el nuevo cronograma, las puertas del predio abrirán a las 18, mientras que las actividades comenzarán a las 19 con el espectáculo vendimial. Luego continuará la presentación de artistas provinciales y locales, hasta llegar al show de Karina La Princesita.

La celebración, denominada “Legado de Luz y Vendimia“, dará inicio al calendario vendimial de Mendoza y tendrá entrada libre y gratuita.

La propuesta artística recorrerá las raíces, la memoria y la identidad cultural de San Carlos. Además, se mantendrá la elección de la nueva reina departamental, con la participación de los vecinos mediante el voto. Para hacerlo, deberán presentar el DNI físico, según las condiciones informadas para la celebración.

Quiénes son las candidatas a Reina y Virreina de la Vendimia de San Carlos

  • CANDIDATA N°1 AGUSTINA AGUIRRE REPRESENTA: ESTETICA LUZ Y GLAM
  • CANDIDATA N°2 VALENTINA GIAMPORTONE FERREIRA REPRESENTA: VILLA CHACÓN
  • CANDIDATA N°3 DAMARIS MARIANA MENDEZ VILLEGA REPRESENTA: PAREDITAS
  • CANDIDATA N°4 SOFIA GOMEZ CORREA REPRESENTA: EUGENIO BUSTOS
  • CANDIDATA N°5 ABRIL MULET REPRESENTA: VILLA SAN CARLOS
  • CANDIDATA N°6 MARIA PIA VALENZUELA RIZANTTI REPRESENTA: ESCUELA DE DANZAS SIENTE EL RITMO
  • CANDIDATA N°7 IRUPÉ BERENICE GONZALEZ VIDELA REPRESENTA: ESTUDIO DE DANZAS ARABES EDA
  • CANDIDATA N°8 CANDELA MARCELA ALARCÓN REPRESENTA: MEGA FERIA DE SAN CARLOS

ETIQUETAS:

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