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Vendimia San Carlos
lo que hay que saber

Tras la reprogramación, San Carlos celebra su Vendimia: precio de las entradas, las candidatas a reina y todos los detalles

Luego de la suspensión por las condiciones climáticas, la celebración tendrá lugar este sábado 7 de noviembre, con la elección de la nueva reina departamental y un importante despliegue artístico.

Después de la reprogramación por las condiciones climáticas, San Carlos realizará este sábado su fiesta departamental de la Vendimia y dará inicio al calendario vendimial de Mendoza. El festejo, que estaba previsto originalmente para el viernes 6 de noviembre, tendrá lugar en el teatro Neyú Mapú, con elección de reina, espectáculos artísticos y un cierre a cargo de Karina La Princesita.

Las puertas del predio abrirán a las 18. A partir de las 19 comenzará la previa de “Legado de Luz y Vendimia“, durante la cual los vecinos de San Carlos habilitados para votar podrán elegir a la nueva Reina y Virreina Departamental, de acuerdo con la terminación de su número de DNI.

La entrada tendrá un valor de $20.000, el mismo precio que se había establecido originalmente para las noches de la Fiesta Provincial de la Tradición. Los tickets se pueden adquirir en la boletería del predio o a través de Entrada Web.

Los artistas que actuarán en San Carlos

La programación incluirá la participación de artistas locales y provinciales. Sobre el escenario se presentarán Dúo Mabel y Fede, Raíces Aguadas del Sur, Candela Albornoz, Espíritu de mi Tierra, Ocaso, Por Más Tinto, Ecos del Valle, Marcos Mont, Gauchos de Güemes, Acorde Campero y Axel Rodríguez.

A las 22 está previsto el inicio de “Legado de Luz y Vendimia”, la propuesta artística central de la celebración. El espectáculo buscará poner en escena la identidad y las raíces del departamento, con las viñas como símbolo de herencia, memoria y vida. El cierre de la noche estará a cargo de Karina La Princesita.

Quiénes son las candidatas a reina de San Carlos

Ocho candidatas competirán por ser las sucesoras de Virginia Milagros Gómez Coronel y Agostina Muriel Berón Gorrindo, que fueron elegidas reina y virreina el 17 de noviembre del año pasado, son:

  • Agustina Aguirre, representa a Estética Luz y Glam.
  • Valentina Giamportone Ferreira, representa a Villa Chacón.
  • Damaris Mariana Méndez Villega, representa a Pareditas.
  • Sofía Gómez Correa, representa a Eugenio Bustos.
  • Abril Mulet, representa a Villa San Carlos.
  • María Pía Valenzuela Rizantti, representa a la Escuela de Danzas Siente el Ritmo.
  • Irupé Berenice González Videla, representa al Estudio de Danzas Árabes EDA.
  • Candela Marcela Alarcón, representa a Mega Feria de San Carlos.

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