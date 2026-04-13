Tras la polémica salida de Marcelo D’Agostino, Juan Carlos Jaliff asume como subsecretario de Justicia

En un movimiento rápido para dar estabilidad al gabinete tras la renuncia de Marcelo D’Agostino, el gobernador Alfredo Cornejo designó al experimentado dirigente radical Juan Carlos Jaliff como nuevo subsecretario de Justicia.

El recambio se produce en un clima de tensión política, luego de que D’Agostino dejara su cargo al ser denunciado por su expareja en una causa de violencia de género y abuso sexual. Ante este escenario, Cornejo recurrió a un “histórico” de la Unión Cívica Radical para conducir un área sensible en la relación con el Poder Judicial.

A sus 75 años, el exvicegobernador y exsenador provincial explicó que su llegada al Ejecutivo responde a un pedido directo del mandatario. “Me pidió si podía acompañarlo. Siempre he sido un servidor público y estoy dispuesto a colaborar con los gobiernos de mi espacio”, señaló Jaliff en declaraciones radiales a MDZ, minimizando el impacto de su salida de las tareas de asesoramiento técnico que realizaba en la Legislatura.

Al ser consultado sobre el escándalo que rodea a su antecesor, Jaliff mantuvo una postura de prudencia institucional. Evitó emitir juicios de valor y remarcó la independencia del Poder Judicial: “Sería imprudente hablar de mi parte; la Justicia ya está actuando y debemos esperar sus definiciones”.

Jaliff, quien fue pieza clave en la arquitectura legislativa de las reformas judiciales de la última década, defendió el estado actual del servicio en Mendoza. Destacó que la provincia logró reducir la litigiosidad en más de un 30%, alcanzando una tasa de resolución cercana al 90%.

Sin embargo, el flamante funcionario ya trazó su hoja de ruta para los próximos meses, poniendo la lupa sobre un sector crítico: Jaliff identificó al Fuero de Familia como el principal foco de atención.

Pese a las circunstancias de la vacante, el nuevo subsecretario reconoció la labor técnica previa de D’Agostino en la implementación de leyes de agilización procesal, asegurando que su objetivo será “profundizar el buen trabajo que ya se ha realizado”.