Tras la polémica, Bullrich confirmó que las licencias médicas por enfermedades graves se pagarán al 100%

En un giro estratégico para evitar que la reforma laboral naufrague o se demore en el Congreso, el oficialismo confirmó que introducirá cambios clave en el polémico esquema de licencias por enfermedad. Tras la controversia desatada por el recorte de haberes en casos de salud, la administración de Javier Milei buscará garantizar el pago del 100% del sueldo para los cuadros clínicos de mayor complejidad.

La encargada de anunciar este “recálculo” fue Patricia Bullrich, quien como referente de La Libertad Avanza explicó que la excepción de cobro total estará blindada para quienes padezcan enfermedades degenerativas, severas o de carácter irreversible. La legisladora subrayó que, para acceder a este beneficio, los trabajadores deberán presentar una “certificación médica fehaciente” que valide la gravedad de su estado.

El plan para evitar el “rebote” legislativo

El objetivo del Ejecutivo es que estas modificaciones se plasmen directamente en la Cámara de Diputados. De esta manera, el oficialismo intenta:

Acelerar la sanción: Evitar que el proyecto deba regresar al Senado, lo que postergaría la implementación de la reforma.

Aliviar la tensión social: Neutralizar las críticas de la oposición y de los sectores gremiales que tildaron la medida de “ajuste sobre los enfermos”.

Mantener a los aliados: Asegurar los votos de bloques intermedios que habían condicionado su apoyo tras la incorporación del polémico recorte.

El foco en las “mafias de certificados”

A pesar de la concesión, el Gobierno no retira su diagnóstico sobre el sistema actual. Bullrich defendió la esencia de la reforma al denunciar una supuesta estructura de fraude sistemático. “Vinimos a terminar con la mafia de los certificados truchos”, sentenció la senadora, alegando que existen médicos y clínicas involucrados en estafas que perjudican la productividad de las empresas.

¿Qué decía el artículo original?

La tensión se disparó tras la media sanción de una modificación al Artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto inicial planteaba una escala de recortes basada en la “responsabilidad” del empleado:

Cobro del 50%: Si la dolencia derivaba de una actividad recreativa consciente del riesgo (como lesionarse practicando un deporte). Cobro del 75%: En casos de enfermedades comunes sin intención manifiesta.

Con el nuevo esquema propuesto, el Gobierno busca un equilibrio: mantener el rigor sobre las licencias por lesiones leves o dudosas, pero brindar protección total a quienes enfrentan patologías críticas.