Tras la polémica, Anabel Fernández Sagasti impulsa un proyecto para autorizar el voto remoto a senadoras embarazadas

Luego de que la semana pasada quedara fuera de la votación de la Ley de Tierras al no aprobarse su participación virtual, la senadora kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti, presentó una iniciativa para modificar el reglamento interno del Senado de la Nación.

El proyecto busca garantizar que las legisladoras con licencias médicas vinculadas a embarazos de riesgo puedan emitir su voto de manera remota.

La propuesta surge como respuesta directa a lo acontecido el pasado jueves, cuando un decreto que autorizaba su participación a distancia fue derivado a comisión mediante una votación a mano alzada y sin debate previo, impidiéndole intervenir en la sesión pese a encontrarse conectada.

“Esto no es sobre mi banca. Es para que en el futuro ninguna senadora, de ningún signo político, en ninguna provincia, que quiera formar una familia, tenga que elegir entre su embarazo y la representación de su pueblo”, señaló la legisladora nacional.

La iniciativa plantea una modificación puntual en las normas de la Cámara Alta para establecer una excepción clara y de aplicación restringida:

Certificación médica obligatoria: La modalidad remota solo aplicará para senadoras que presenten una contraindicación médica explícita para trasladarse debido a complicaciones o riesgos en su estado de gestación.

Alcance temporal: La medida regirá de forma exclusiva durante el período que demande la restricción médica de viaje.

Resguardo de la representación: El objetivo central es evitar que una provincia pierda peso o representación parlamentaria en votaciones clave por un motivo de salud o maternidad.



En su fundamentación, la legisladora recordó que el cuerpo parlamentario ya cuenta con la infraestructura y la experiencia técnica para implementar el trabajo a distancia, dado el esquema utilizado durante la pandemia de COVID-19 con el aval de la Corte Suprema de Justicia.

Desde el entorno de la senadora remarcaron que la norma busca sentar un precedente institucional permanente. La intención es asegurar que en el futuro ninguna representante provincial, independientemente de su espacio político, deba afrontar la disyuntiva entre avanzar con su maternidad y ejercer la representación legislativa del electorado que la eligió.